Cómo calmar a un niño angustiado en pocos pasos

Para todas las personas que tienen hijos en la familia, deben saber que hay momentos en los que la crianza se dificulta, a tal punto que pueden comenzar a presentar comportamientos que son típicos de la edad, como berrinches, enojos, furias y hasta que se pueden angustiar. Esto puede generar descontento en los más pequeños y es acá en donde los padres deben tener las herramientas para llevar la mejor tranquilidad posible, y gracias al consejo de algunos psicólogos, podrás calmar esa angustia en pocos pasos.

Noticias Veracruz del 17 de junio 2026

Las etapas de desarrollo de un niño pueden ser complejas, y es que durante su crecimiento y crianza, experimentará varios estados de ánimo, desde alegría por obtener lo que quería, o por rabia o berrinches por no lograr su cometido. Incluso, no debemos dejar de mencionar a la angustia, que puede darse por varios motivos y que los padres deben detectarla y tratarla para que no cause traumas cuando sean adolescentes.

Por qué se produce la angustia en los niños

La angustia en la infancia puede darse por varios factores, dese biológicos o psicológicos y los expertos coinciden en que es una etapa normal del desarrollo, pero hay que saber tratarla, por lo que los expertos compartieron el paso a paso para calmar ese estado de ánimo.

Cómo calmar la angustia de un niño