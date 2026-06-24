Cómo calmar a un niño angustiado en pocos pasos
Si durante su crecimiento presenta estos episodios, es mejor que sigas las recomendaciones de los especialistas.
Para todas las personas que tienen hijos en la familia, deben saber que hay momentos en los que la crianza se dificulta, a tal punto que pueden comenzar a presentar comportamientos que son típicos de la edad, como berrinches, enojos, furias y hasta que se pueden angustiar. Esto puede generar descontento en los más pequeños y es acá en donde los padres deben tener las herramientas para llevar la mejor tranquilidad posible, y gracias al consejo de algunos psicólogos, podrás calmar esa angustia en pocos pasos.
Noticias Veracruz del 17 de junio 2026
Las etapas de desarrollo de un niño pueden ser complejas, y es que durante su crecimiento y crianza, experimentará varios estados de ánimo, desde alegría por obtener lo que quería, o por rabia o berrinches por no lograr su cometido. Incluso, no debemos dejar de mencionar a la angustia, que puede darse por varios motivos y que los padres deben detectarla y tratarla para que no cause traumas cuando sean adolescentes.
Por qué se produce la angustia en los niños
La angustia en la infancia puede darse por varios factores, dese biológicos o psicológicos y los expertos coinciden en que es una etapa normal del desarrollo, pero hay que saber tratarla, por lo que los expertos compartieron el paso a paso para calmar ese estado de ánimo.
Cómo calmar la angustia de un niño
- Separarlo: si tu hijo está molesto, lo mejor es separarlo del entorno que lo molesta y realizar un pequeño ejercicio de respiración para que vuelva a la calma
- Soplar burbujas: puede parecer menor, pero a los más les hemos les encanta hacer burbujas y es una forma de distraerlos de lo que los molestó
- Dejar que se calmen por su cuenta: es otro de los consejos que dan los expertos, por lo que hay que esperar que se les pase el llanto y el capricho, permitiéndoles salir del enojo
- Poner el cuerpo en movimiento: puedes practicar algunos ejercicios de yoga o de estiramiento
- Abrazos: es una de las maneras de calmar la angustia de tu hijo y el abrazo los hará sentir calidez