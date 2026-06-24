uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Cómo calmar a un niño angustiado en pocos pasos

Si durante su crecimiento presenta estos episodios, es mejor que sigas las recomendaciones de los especialistas.

Cómo calmar a un niño angustiado en pocos pasos
|Canva

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Para todas las personas que tienen hijos en la familia, deben saber que hay momentos en los que la crianza se dificulta, a tal punto que pueden comenzar a presentar comportamientos que son típicos de la edad, como berrinches, enojos, furias y hasta que se pueden angustiar. Esto puede generar descontento en los más pequeños y es acá en donde los padres deben tener las herramientas para llevar la mejor tranquilidad posible, y gracias al consejo de algunos psicólogos, podrás calmar esa angustia en pocos pasos.

Noticias Veracruz del 17 de junio 2026

Las etapas de desarrollo de un niño pueden ser complejas, y es que durante su crecimiento y crianza, experimentará varios estados de ánimo, desde alegría por obtener lo que quería, o por rabia o berrinches por no lograr su cometido. Incluso, no debemos dejar de mencionar a la angustia, que puede darse por varios motivos y que los padres deben detectarla y tratarla para que no cause traumas cuando sean adolescentes.

Por qué se produce la angustia en los niños

La angustia en la infancia puede darse por varios factores, dese biológicos o psicológicos y los expertos coinciden en que es una etapa normal del desarrollo, pero hay que saber tratarla, por lo que los expertos compartieron el paso a paso para calmar ese estado de ánimo.

Cómo calmar la angustia de un niño

  • Separarlo: si tu hijo está molesto, lo mejor es separarlo del entorno que lo molesta y realizar un pequeño ejercicio de respiración para que vuelva a la calma
  • Soplar burbujas: puede parecer menor, pero a los más les hemos les encanta hacer burbujas y es una forma de distraerlos de lo que los molestó
  • Dejar que se calmen por su cuenta: es otro de los consejos que dan los expertos, por lo que hay que esperar que se les pase el llanto y el capricho, permitiéndoles salir del enojo
  • Poner el cuerpo en movimiento: puedes practicar algunos ejercicios de yoga o de estiramiento
  • Abrazos: es una de las maneras de calmar la angustia de tu hijo y el abrazo los hará sentir calidez

Galerías y Notas Azteca UNO

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo