¿Cómo quitar las canas con ingredientes de cocina?

La canicie es consecuencia de la falta de producción de la melanina, es decir, el pigmento natural en nuestro cabello, cejas y vello. Normalmente, esto ocurre como señal del envejecimiento aunque puede adelantarse por otros factores como una mala alimentación, deficiencia vitamínica y enfermedades. Si bien, los mechones blancos son algo natural, hay muchas personas, especialmente mujeres, que no se sienten cómodas y recurren a técnicas para ocultarlas o disimularlas. Por ejemplo, quitar las canas con ingredientes de cocina.

Una de las soluciones más famosas para cubrir las canas es teñir el cabello. Sin embargo, con el paso del tiempo sus compuestos químicos terminan por dañarlo y hacerlo más quebradizo. Por esta razón, la técnica de quitar las canas con ingredientes de cocina no solo es más económica, ya que no tienes que pagar una cita en la estética o comprar tintes, sino que es amistosa con tu cabello y cuero cabelludo.

¿Cuáles son los ingredientes de cocina para quitar las canas?

Tal cual decíamos, si te convences de quitar las canas con ingredientes de cocina, no tendrás que lidiar con que no hay fechas disponibles para sacar cita en el salón de belleza, especialmente si te urge tener tu pelo presentable para un evento o reunión especial. Además, no gastarás mucho de tus bolsillos. Los ingredientes que te ayudan a eliminar la canicie son estos:

Jengibre

En caso de no tener jengibre en casa, descuida, lo encontrarás en cualquier mercado o tienda. Para utilizarlo, primero hay que rallarlo y tener a la mano dos tazas de agua caliente. Una vez listo, es momento de añadir una cucharada del mismo y la porción de agua caliente en una cacerola pequeña. Luego, hay que esperar a que hierva durante 15 minutos. En cuanto esté listo, toca el turno de colar la mezcla y guardarla en el refrigerador. Posteriormente, aplica con suaves masajes el líquido obtenido sobre el cabello y espera a que actúe por media hora. Por último, enjuaga con agua.

Manzanilla y cúrcuma

Para quitar las canas con ingredientes de cocina, tenemos que mencionar a la manzanilla y la cúrcuma. Al igual que el jengibre son muy buenos para cubrir la canicie en cabello claro o rubio. De este modo, lo que necesitas hacer primero es hervir agua y una vez que comience, añadir manzanilla y 3 cucharaditas de cúrcuma en polvo. Luego, apaga la estufa y espera a que enfríe 20 minutos. Cabe destacar que este preparado es para usar después de bañarte, es decir, un enjuague casero que es importante aplicar con masajes en el cuero cabelludo para resultados más óptimos.

Té negro o café

Otros ingredientes de cocina recomendados para eliminar las canas son el té negro o café fuerte. Para utilizar cualquiera de ellos, hay que preparar una taza y esperar a que se enfríe. Así como la manzanilla y la cúrcuma, esta mezcla es para aplicar con suaves masajes en el cuero cabelludo luego de la ducha. Luego de transcurrir algunos minutos, retira la mezcla con agua tibia.

