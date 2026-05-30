Rejuvenece tu rostro a partir de los 30 con estos cortes para cabello largo

Los cambios de look deben ser bien pensados por lo que los consejos de los expertos nunca vienen mal. Si ya pasaste los 30 y quieres un nuevo estilo pues te traemos opciones de cortes de pelo para cabello largo.

Para rejuvenecer el rostro después de los 30 años manteniendo el cabello largo, la clave es evitar las melenas planas y sin movimiento, apostando en su lugar por capas sutiles, texturas suaves y flequillos estratégicos que enmarquen las facciones. El cabello largo lacio y parejo tiende a "tirar" los rasgos hacia abajo, mientras que un corte con estructura aporta volumen, dinamismo y frescura instantánea.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello largo?

A continuación, se presentan los mejores estilos para lograr este efecto antiedad:

Cortes largos que rejuvenecen el rostro

Capas invisibles o sutiles: Aportan movimiento sin perder densidad ni restarle volumen a las puntas.

Flequillo cortina (Curtain Bangs): Enmarca los ojos y disimula sutilmente las líneas de expresión de la frente.

Corte Shaggy largo: Estilo desfadado con capas superiores cortas que levantan visualmente los pómulos.

Corte shaggy en capas

Desfilado frontal: Capas que caen suavemente a partir de la mandíbula, suavizando las facciones rígidas.

Corte Mariposa (Butterfly Cut): Ofrece el beneficio visual de un falso bob corto adelante, manteniendo el largo atrás.

El corte de cabello mariposa luce mejor en cabello largo. |(ESPECIAL/Pinterest)

Consejos de peinado para potenciar el efecto antiedad

Evitar la raya al medio perfecta: Una línea recta muy marcada endurece los rasgos; es mejor optar por una raya ligeramente ladeada o desordenada.

Dar volumen en la raíz: El cabello pegado al cuero cabelludo resta juventud; se recomienda secar el pelo boca abajo para ganar cuerpo.

Ondas suaves e imperfectas: Las ondas de medios a puntas rompen la estructura rígida y aportan un aire fresco y moderno.

Cuidar el brillo: Una melena larga solo luce joven si está saludable, por lo que el uso de aceites nutritivos en las puntas es esencial.