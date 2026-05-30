5 cortes de cabello recomendados para mujeres con rostro diamante

Los cortes de cabello no deben ser elecciones tomadas al azar, sino que se deben tener en cuenta varios factores. Entre las cuestiones que se deben valorar, nos encontramos con el tipo de rostro.

En este caso nos vamos a centrar en el rostro diamante que es uno de los que más dudas presenta a la hora de elegir un corte. Este se caracteriza por tener los pómulos más marcados y anchos que la frente y la mandíbula, creando una estructura bastante angular pero muy elegante visualmente.

Los expertos recomiendan elegir un estilo que equilibre y suavice ciertos puntos para que tu rostro se vea armónico. Ten en cuenta que los pómulos marcados aportan definición natural y suelen hacer que muchos peinados se vean especialmente sofisticados.

¿Cuáles son los cortes de cabello recomendados?

El long bob suave

Este es un corte muy beneficioso para todos los tipos de rostros, pero en este caso permite poder equilibrar las proporciones sin endurecer las facciones. Los expertos recomiendan llevarlo ligeramente desfilado o con movimiento suave alrededor del rostro, para lograr suavizar bastante la zona de los pómulos y crear un efecto mucho más armónico. Un dato a tener en cuenta es que es elegante, fácil de mantener.

Las capas largas

Luego nos encontramos con este estilo que tiene capas suaves que rompen con la sensación de rigidez que se puede generar en los rostros más angulosos. El dato está en que las capas se formen de manera estratégica para acompañar las facciones sin añadir demasiado volumen justo en la zona de los pómulos.

En este caso si el movimiento se concentra más hacia medios y puntas, tu rostro se verá más equilibrado.

El flequillo abierto

Los flequillos siempre son una buena opción y en este tipo de rostro ayuda mucho el flequillo abierto o tipo cortina. Este estilo aporta amplitud visual en la frente y ayuda a equilibrar la anchura de los pómulos sin tapar completamente las facciones. Además, tiene un efecto muy suave y natural que encaja perfectamente con cortes desenfadados o con movimiento.

El shag suave

Aquí se recomienda mezclar capas ligeras, textura y movimiento consigue que el rostro se vea más equilibrado y menos rígido visualmente. Es un estilo que aporta dinamismo al cabello y tiene ese efecto moderno y relajado que ahora mismo encaja tanto con las tendencias actuales.

El pixie largo

Por último, tenemos este estilo con textura que brinda dinamismo. Tienes que mantener el volumen en la parte superior y suavidad alrededor del rostro para equilibrar proporciones. Este tipo de corte resalta muchísimo los pómulos y la estructura facial de una forma muy elegante.