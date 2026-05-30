5 cortes de pelo livianos y frescos para el verano

La temporada de altas temperaturas puede ser todo un problema para el cabello ya que se encrespa, pierde forma y el su brillo escaso. Ante esto es que es importante el cuidado constante con productos especiales, pero un corte de pelo también es una opción infalible.

A la hora de elegir un corte de pelo tienes que priorizar el cuidado y modular la textura. Si utilizas herramientas tienes que tener en cuenta el respetar la forma natural del cabello. Además, procura que sea un look inteligente y funcional.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para el verano?

Bob francés

Los expertos manifiestan que es un estilo muy versátil. Se caracteriza por ir a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo y aporta estructura sin necesidad de dedicar mucho tiempo al peinado. Este brinda un acabado pulido, refresca la imagen, reduce la cantidad de cabello y mantiene una forma elegante incluso cuando el pelo se seca de manera natural.

Long bob

Luego nos encontramos con esta versión que es ideal para las que buscan un estilo que puedan recoger. Las capas suaves aportan movimiento y ligereza. Combina comodidad y versatilidad. Permite hacer coletas o moños rápidos y sigue teniendo una caída bonita sin apenas trabajo.

Este corte es muy favorecedor.|Pinterest

Pixie largo

En este caso tenemos una opción atrevida, fresca y sofisticada. El corte mantiene la longitud en la parte superior para poder jugar con los estilos. Además, minimiza el tiempo de secado y peinado, además de ofrecer una sensación de frescura inmediata durante los meses más calurosos.

Shag suave

Las capas son protagonistas de la temporada ya que aporta textura y un efecto desenfadado. Se recomienda para cabellos con un poco de ondas o movimiento natural. Aprovecha la textura natural del cabello y reduce la necesidad de utilizar herramientas de calor, algo especialmente recomendable en verano.

Media melena

Por último, tenemos este estilo que mantiene la longitud mientras elimina peso interno. Si bien las capas son casi imperceptibles se puede ver el movimiento que brindan. Aporta ligereza sin perder densidad visual. El pelo se comporta mejor con la humedad y resulta mucho más fácil de peinar en el día a día.