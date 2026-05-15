Cómo desenredar el cabello después de las extensiones

El cabello necesita de cuidados específicos para lucir de manera saludable y fuerte. El cuidado no es solo por los productos que se utilizan sino la manera en la que nos peinamos.

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Para desenredar el cabello después de quitarte las extensiones, el secreto es hacerlo siempre en seco y con un producto lubricante antes de lavar el cabello. Si mojas el pelo con agua antes de romper la acumulación de residuos, el pegamento o el crecimiento acumulado, los nudos se apretarán y se volverán casi imposibles de quitar.

¿Cómo desenredar el cabello tras las extensiones?

Para poder desenredar el cabello de la manera, tienes que realizar los siguientes pasos.

Preparar las herramientas correctas

Peine de dientes anchos: Evita tirones agresivos.

Aceite capilar o acondicionador: Lubrican la fibra.

Pinzas para el cabello: Separan el pelo por secciones.

Dividir el cabello en secciones

Divide todo tu cabello en cuatro o más partes.

Sujeta las partes que no estés trabajando con pinzas.

Enfócate en un solo mechón a la vez.

Aplicar un producto desenredante o aceite



Aplica abundante aceite de argán, coco o un spray desenredante.

Concéntrate en la zona donde estaban las uniones de las extensiones.

Masajea suavemente con tus dedos para ablandar los residuos de adhesivo o queratina.

Peinar de puntas a raíces

Sostén fuertemente la raíz del mechón con una mano.

Esto evita tirar del cuero cabelludo y causar dolor.

Pasa el peine comenzando estrictamente desde las puntas.

Sube gradualmente hacia los nudos superiores conforme se libere el cabello.



Lavar e hidratar profundamente

Entra a la ducha solo cuando ya no queden nudos.

Aplica un champú clarificante para remover cualquier rastro de pegamento.

Coloca una mascarilla nutritiva profunda durante 15 minutos.

El hábito de cuidar el cabello es importante por lo que tienes que seguir estos pasos para no dañar aún más tu melena.