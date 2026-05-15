En qué parte de la casa debes colocar el lirio de la paz para que estalle de hojas verdes y resistentes

Una de las mejores opciones para purificar el aire, regular la humedad, decorar y mantener un espacio agradable dentro de un hogar sin duda es la presencia de plantas, las de sombra especialmente suelen ser la mejor opción ya que se colocan en el interior de las habitaciones lo que significa que no necesitan de manera forzosa la presencia del sol o luz directa para sobrevivir y realizar la fotosíntesis. Una de estas plantas es el famoso “Lirio de paz”, el cuál es muy elegante y perfecto para decorar. A continuación te damos los mejores tips para que sus hojas estallen de hojas verdes.

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¿Cómo hacer que la planta “Lirio de paz” brote hojas verdes y resistentes?

El lirio de la paz (Spathiphyllum), también conocida como “Cuna de Moisés” no solo purifica el aire sino que también representa la pureza, prosperidad y tranquilidad, por lo que si buscas atraer eso en tu hogar sin duda tenerla en casa será la mejor opción pero debes tener cuidados muy especiales.

Ubicación ideal: Para que un lirio florezca debes colocarlo en una zona donde hay mucha luz indirecta, el mejor ejemplo puede ser una ventana donde no entren los rayos del sol de forma directa ya que esto podría quemar las hojas. El uso de cortinas también es una gran opción. Es muy importante que evites corrientes de aire muy fuertes.



Para que un lirio florezca debes colocarlo en una zona donde hay mucha luz indirecta, el mejor ejemplo puede ser una ventana donde no entren los rayos del sol de forma directa ya que esto podría quemar las hojas. El uso de cortinas también es una gran opción. Es muy importante que evites corrientes de aire muy fuertes. Riego exacto: Es fundamental que la cantidad de agua que coloques en la planta sea la ideal ya que no debes ahogar la planta ni dejar que se seque por completo sino mantener una humedad estable. Esto lo puedes lograr haciendo pequeños agujeros en la maceta y colocándola sobre una charola más grande.



Es fundamental que la cantidad de agua que coloques en la planta sea la ideal ya que no debes ahogar la planta ni dejar que se seque por completo sino mantener una humedad estable. Esto lo puedes lograr haciendo pequeños agujeros en la maceta y colocándola sobre una charola más grande. Temperatura: Es importante que la planta se ubique en una temperatura ideal donde no hay demasiado frío o calor. Lo ideal es 18°C - 25°C.

#plantasdeinterior #plantcare #planttips ♬ sonido original - Ypikue @ypikue Hablemos del Lirio de la Paz 🌱🕊️ El #spathiphyllum o Lirio de la Paz es una de las plantas más populares que hay… pero también una de las que más decepciona cuando no la entiendes bien. A simple vista parece fácil: hojas verdes, flor blanca, aspecto sano. Pero mantenerla “bien” no es lo mismo que tenerla en su mejor versión. Esta es una planta que no perdona ciertos errores, sobre todo con la luz y el riego. Puede aguantar, sí… pero si no tiene lo que necesita de verdad, se estanca, pierde fuerza y deja de florecer. Por eso mucha gente siente que algo no le cuadra con ella. Y no es casualidad… pero cuando entiendes cómo funciona, cambia por completo la experiencia con ella. 🚨 Si quieres que te mande la guía, comenta directamente en Instagram #plantasdecasa

¿Dónde colocar el lirio de la paz según el Feng Shui?

El Feng Shui es una antigua filosofía china que habla sobre el uso armonioso del espacio para lograr prosperidad. La colocación de las plantas en lugares específicos es importante. Según este pensamiento hay espacios estratégicos donde se pueden colocar las plantas para atraer o eliminar elementos precisos.