Cómo maquillar las cejas que tienen poco pelo y que no se vean tan marcadas

Si tienes cejas poco pobladas y cada vez que intentas rellenarlas terminan viéndose demasiado oscuras, quizá estés haciendo algo mal al maquillar la zona del vello. Este tipo de errores son más comunes de lo que podría pensarse y pueden arruinar tu look por completo, pero también es muy fácil arreglarlos y darle al rostro una apariencia natural sumamente favorecedora.

¿Cuál es la mejor forma de maquillar las cejas con poco pelo? trucos que nunca fallan

Cepilla con gel transparente para darles forma . Cuando el vellito de las cejas es escaso, lo ideal es sacarles el máximo provecho y uno de los productos infalibles para lograrlo es el gel transparente. Solo necesitas peinar los vellitos para que parezcan ligeramente laminados y así poder guiarte con las partes que necesitan relleno .

Es importante que al maquillar las cejas, los trazos no queden muy marcados|Canva

. Cuando el vellito de las cejas es escaso, lo ideal es sacarles el máximo provecho y uno de los productos infalibles para lograrlo es el gel transparente. Solo necesitas . Haz trazos estratégicos sobre tu rostro . Aunque no seas una experta en el maquillaje, sí puedes aprender a dibujar las zonas clave de tu cara para que te veas fabulosa. De acuerdo con el portal de Clarins , un truco que no falla consiste en pintar pequeños puntos en la "colita" y el centro de las cejas . Después, con un lapiz especial conecta ambos suavemente y ve rellenando.



. Aunque no seas una experta en el maquillaje, sí puedes aprender a dibujar las zonas clave de tu cara para que te veas fabulosa. De acuerdo con el portal de , . Después, con un lapiz especial conecta ambos suavemente y ve rellenando. Elige el tono adecuado para tus cejas. De manera general, se cree que el color de las cejas debe ser más claro cuando el pelo es oscuro; y más oscuro cuando la cabellera es clara. Así que debes tomar esto como referencia al momento de comprar una sombra, plumín o lápiz para rellenar los huequitos faltantes. Si buscas un acabado muy natural, la sombra es la mejor opción, y si buscas algo duradero, los plumines serán tus favoritos.

Cómo hacer que las cejas crezcan rápido y fácil

En caso de que prefieras los looks naturales y quieras tener unas cejas pobladas, siempre puedes recurrir a los trucos de belleza infalibles que te darán resultados de inmediato. Una de las soluciones a las que todas recurren son los sueros para crecimiento, los cuales deben estar correctamente regulados y no tener químicos que puedan mancharte el párpado.

Hay técnicas especiales para maquillar las cejas con poco pelo para que queden naturales|Freepik

Por otra parte, también están los "métodos caseros" para el crecimiento de las cejas y que consisten en aplicar aceites naturales. Según un artículo de Healthline, algunos de los más eficaces son el de romero y el de coco, que deben venir sin ingredientes añadidos y aplicarse con frecuencia sobre la piel limpia antes de dormir.