Cómo maquillar las ojeras para que se vean menos oscuras en todas las edades

Tener ojeras por una noche difícil o demasiado trabajo puede ser un obstáculo cuando tienes una reunión importante en la que quieres lucir impecable. Sin embargo, existen trucos para maquillarlas y hacer que se vean menos oscuras a cualquier edad. Eso sí, debes evitar el error más común: usar un corrector incorrecto que termine viéndose como parche.

Cómo maquillar las ojeras para que se vean menos oscurasPrimero debes identificar qué tipo de ojeras tienes: verdes, moradas o hundidas. Reconocer el tono y la profundidad ayudará a elegir el maquillaje correcto.

Hidrata la zona antes de maquillarla.

Maybelline recomienda usar un corrector de acuerdo con el tipo de ojera para evitar que se vea artificial.

Usar corrector para maquillar las ojeras no es la única solución.|(ESPECIAL/CANVA)

Retoca con iluminador si las ojeras son hundidas para dar efecto de volumen.

Difumina correctamente el producto.

Finalmente, aplica una base ligera para unificar el tono del rostro sin recargar el maquillaje.

Un tip extra del maquillista y creador de contenido Andrés López es usar un rubor color durazno para pieles claras y naranja para pieles oscuras. Después debes mezclarlo con corrector hasta encontrar un tono similar al de tu piel para neutralizar las ojeras.

Al final, puedes añadir pequeños puntos de corrector para iluminar y lograr un acabado más natural.

¿Cómo prevenir las ojeras para que no arruinen tu maquillaje?

Para prevenir las ojeras y evitar que afecten tu maquillaje en futuros eventos, la Mayo Clinic recomienda seguir estos hábitos:



No fumar.

No beber alcohol en exceso.

Evitar el estrés.

Si quieres disminuir las ojeras sin maquillaje, también puedes aplicar algo frío en la zona, dormir mejor, usar protector solar y consultar a un dermatólogo.

Usa cualquiera de estos métodos, aprende a maquillarte y quitar imperfecciones y aprende a ser una profesional en el maquillaje o make up, de tal manera que con el tiempo no se te complicará para nada.