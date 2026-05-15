Los signos bendecidos por el portal energético con dinero y salud a partir del 16 de mayo, según el horóscopo de Mhoni Vidente
5 de los astros zodiacales podrán acceder a la abundancia, estabilidad y apertura espiritual. Estas son las predicciones.
La energía astral que dominará a partir de este sábado 16 de mayo potenciará a cinco signos que serán bendecidos por un portal energético relacionado con el dinero, la prosperidad y la salud. Las alineaciones astrales traerán abundancia, estabilidad física y apertura espiritual para algunos signos del zodiaco. Según el horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente, estas son las predicciones que podrían cumplirse.
1. Leo
Leo es uno de los grandes favorecidos del fin de semana. La energía planetaria activa un poderoso ciclo de abundancia económica y recuperación financiera. El horóscopo marca claramente llegada de dinero, estabilidad y oportunidades laborales positivas. Además, el portal energético lo ayudará a reorganizar su vida y evitar desgaste emocional, fortaleciendo también su bienestar físico.
2. Capricornio
Capricornio entra en una vibración de éxito, expansión y soluciones importantes. El tránsito astral favorecerá inversiones, negocios y la resolución de trámites legales o económicos, según Mhoni Vidente. Este signo recibe protección energética para avanzar sin obstáculos y tomar decisiones inteligentes.
3. Sagitario
Sagitario tendrá un golpe de suerte muy fuerte en cuestiones económicas. Las energías del fin de semana potenciarán ganancias inesperadas, apuestas, oportunidades y movimientos de dinero. Además, se percibe una vibración de alegría y magnetismo social que elevará su energía vital.
4. Aries
Aries atraviesa una etapa de crecimiento económico y claridad mental. La alineación energética del 16 de mayo le favorecerá para resolver asuntos pendientes, atraer ingresos extra y mejorar temas de salud física y emocional. También recibirá fuerza para tomar decisiones importantes con mayor seguridad.
5. Acuario
Acuario recibe una energía de prosperidad personal y evolución interna. Este signo tendrá oportunidades para independizarse, crecer profesionalmente y liberarse de cargas emocionales. Aunque deberá cuidar la salud visual, la vibración general será positiva y expansiva.
¿Qué pasará con los demás signos y cómo influenciará su energía el portal?
Géminis, Libra y Escorpio también se verán afectados por estos intensos movimientos astrales. Aunque no recibirán dinero directamente, tendrán una fuerte carga energética de renovación, cierre de ciclos y transformación emocional.
De acuerdo con las visiones de Mhoni Vidente, estos signos vivirán cambios positivos que les permitirán avanzar emocional y espiritualmente.