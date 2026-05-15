Los signos bendecidos por el portal energético con dinero y salud a partir del 16 de mayo, según el horóscopo de Mhoni Vidente

La energía astral que dominará a partir de este sábado 16 de mayo potenciará a cinco signos que serán bendecidos por un portal energético relacionado con el dinero, la prosperidad y la salud. Las alineaciones astrales traerán abundancia, estabilidad física y apertura espiritual para algunos signos del zodiaco. Según el horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente , estas son las predicciones que podrían cumplirse.

1. Leo

Leo es uno de los grandes favorecidos del fin de semana. La energía planetaria activa un poderoso ciclo de abundancia económica y recuperación financiera. El horóscopo marca claramente llegada de dinero, estabilidad y oportunidades laborales positivas. Además, el portal energético lo ayudará a reorganizar su vida y evitar desgaste emocional, fortaleciendo también su bienestar físico.

2. Capricornio

Capricornio entra en una vibración de éxito, expansión y soluciones importantes. El tránsito astral favorecerá inversiones, negocios y la resolución de trámites legales o económicos, según Mhoni Vidente . Este signo recibe protección energética para avanzar sin obstáculos y tomar decisiones inteligentes.

Los horóscopos del fin de semana.|(FACEBOOK Mhoni Vidente / Gemini)

3. Sagitario

Sagitario tendrá un golpe de suerte muy fuerte en cuestiones económicas. Las energías del fin de semana potenciarán ganancias inesperadas, apuestas, oportunidades y movimientos de dinero. Además, se percibe una vibración de alegría y magnetismo social que elevará su energía vital.

4. Aries

Aries atraviesa una etapa de crecimiento económico y claridad mental. La alineación energética del 16 de mayo le favorecerá para resolver asuntos pendientes, atraer ingresos extra y mejorar temas de salud física y emocional. También recibirá fuerza para tomar decisiones importantes con mayor seguridad.

5. Acuario

Acuario recibe una energía de prosperidad personal y evolución interna. Este signo tendrá oportunidades para independizarse, crecer profesionalmente y liberarse de cargas emocionales. Aunque deberá cuidar la salud visual, la vibración general será positiva y expansiva.

¿Qué pasará con los demás signos y cómo influenciará su energía el portal?

Géminis, Libra y Escorpio también se verán afectados por estos intensos movimientos astrales. Aunque no recibirán dinero directamente, tendrán una fuerte carga energética de renovación, cierre de ciclos y transformación emocional.

De acuerdo con las visiones de Mhoni Vidente, estos signos vivirán cambios positivos que les permitirán avanzar emocional y espiritualmente.