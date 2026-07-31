Cómo eliminar los ácaros de las almohadas: la forma correcta de lavarlas

Las almohadas acumulan con el paso del tiempo restos de piel, sudor, humedad y otros residuos que pueden favorecer la presencia de ácaros. Estos pequeños organismos suelen alojarse en la ropa de cama y pueden afectar la higiene del lugar donde se descansa.

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Para mantenerlas limpias y reducir la acumulación de estos microorganismos, es importante aplicar una rutina de lavado adecuada. Con algunos cuidados sencillos es posible prolongar la vida útil de las almohadas y conseguir un descanso en un ambiente más fresco y limpio.

¿Cómo eliminar ácaros de las almohadas?

Las almohadas son uno de los elementos del dormitorio que más contacto tienen con nuestro cuerpo, por lo que con el paso del tiempo pueden acumular sudor, restos de piel y microorganismos como los ácaros. Por esta razón, mantener una correcta limpieza es fundamental para conservar una cama higiénica y evitar el deterioro del relleno.

Para eliminar la presencia de ácaros, es importante lavar las almohadas de manera adecuada y respetar las indicaciones de fabricante según el material. En general, se recomienda revisar la etiqueta antes de colocarlas en la lavadora, ya que no todos los tejidos o rellenos soportan el mismo tipo de limpieza.

Un método habitual consiste en utilizar agua tibia o caliente, siempre que la almohada lo permita, junto con un detergente suave. Durante el lavado, es importante asegurarse de eliminar por completo los restos de jabón, ya que puede afectar la textura del relleno y favorecer la acumulación de humedad.

Después del lavado, el secado es una de las etapas más importantes. Las almohadas deben quedar completamente secas para evitar la aparición de malos olores o moho. También es recomendable ventilarlas con frecuencia, utilizar fundas protectoras y lavarlas periódicamente para reducir la acumulación de polvo y ácaros.

Realizar una limpieza regular ayuda a mantener las almohadas en mejores condiciones y favorece un ambiente de descanso más limpio y confortable. Además, incorporar estos cuidados permite prolongar su vida útil y conservar una mayor sensación de frescura al momento de dormir.