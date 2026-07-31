Majo Aguilar terminó su relación amorosa, así lo dio a conocer

La familia Aguilar nuevamente está en el ojo público debido a que Majo Aguilar confirmó que se separó de su novio el músico Diego Bacter. La pareja llevaba pocos meses de noviazgo, pero la cantante dio a conocer la situación actual ante los periodistas en la presentación del libro de Gloria Calzada.

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Esta noticia causó mucha sorpresa sobre todo porque la relación llevaba pocos meses ya que decidieron hacerlo público a principio de 2026. Ante esto es que Majo dijo que este es un proceso que atraviesa con tranquilidad y agradecimiento.

¿Qué contó Majo Aguilar sobre su ruptura con Diego Bacter?

Majo Aguilar comentó ante los medios de comunicación que actualmente se encuentra soltera y no fueron momentos fáciles cuando su relación con Bacter llegó a su fin. A pesar de todo aún conserva los recuerdos bonitos que compartió con Diego.

“Mi corazón siempre va a sentir amor; ya ahorita ya no tengo pareja, pero mi corazón siempre va a sentir amor”, expresó ante la prensa. Ante esto es que Majo dijo que la separación la desequilibró un poco, pero esto forma parte del crecimiento personal y se encuentra agradecida de lo vivido.

“Estoy en gratitud absoluta por todo lo vivido. No sería humana si no hubiera vivido algún descalabro”, comentó Majo Aguilar. De esta manera, es que dio a entender que pese a este golpe sigue buscando enfocarse en el aprendizaje del proceso.

Esto no fue todo lo que dijo Majo Aguilar ya que ella confirmó que las experiencias de su vida la inspiran para crear música. Además, también ha encontrado en la literatura un espacio donde plasmar sus sentimientos.

Así es que la joven artista se encuentra trabajando en un libro de haikus que es una forma tradicional de poesía japonesa que se basa en poemas breves de tres versos. Así es que utiliza la escritura para ordenar su cabeza y su corazón.