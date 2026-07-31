Emmanuel manda FUERTE mensaje a Ixdit tras ser eliminado de MasterChef 24/7

La ruptura de Michelle y Lancer cimbró todo el Mundo MasterChef 24/7, ya que el cocinero buscó nuevos aliados y se volvió muy cercano a "Las guapas de barrio". Sin embargo, parece que esta amistad no podrá prosperar una vez que termine la competencia, en especial ahora que Emmanuel ya se habría enterado de las veces que su compañero habló mal del grupo y los malos comentarios que "Las Divas" hacían en contra de Ixdit.

Es por esto que el deportista se tomó el tiempo de mandarle un mensaje a la cocinera a través de redes sociales, en donde tachó de "papanatas" a Lancer y evidenció que no tiene confianza en él, por lo que espera que ella tampoco vaya a caer en sus enredos. "Güerita hermosa, no dejes que el papanatas de Lancer te meta ideas en la cabeza. No hago más que verte y echarte porras. ¡TE AMO!", escribió en un mensaje de X que desató muchas dudas.

#MasterChefMx @MasterChefMx guerita hermosa no dejes que el papanatas de lancer te meta ideas en la cabeza…. No hago nada más que verte y echarte porras, TE AMO !!! #MasterChefMx @MasterChefMx

Y quiero decirte algo mi güera hermosa, no confíes ni hables con Carmen ni Mich ni… — Emmanuel Chiang (@Emmanuelchiang) July 31, 2026

¿Por qué Emmanuel se fue contra Lancer al ser eliminado de MasterChef 24/7?

A pesar de que en la competencia parecía que se llevaban bien y en los últimos días Emmanuel se volvió cómplice de Lancer mientras sobrellevaba su separación con Michelle, todo indica que hubo una gran decepción cuando descubrió que su compañero supuestamente hablaba mal de ellos cuando todavía se juntaba con "Las Divas". De modo que en otro de los consejos para Ixdit, fue que no confiara en nadie, haciendo especial énfasis en Michelle, Carmen, Luis, Daniela y Julio.

Emmanuel se habría decepcionado de Lancer tras salir de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Y es que cabe recordar, todos estos cocineros tienen una rivalidad declarada con Ixdit y han estado envueltos en fuertes pleitos. "Quiero decirte algo mi güera hermosa, no confíes ni hables con Carmen, ni Mich, ni Luis, menos con Julio. Ojalá pudiéramos haber visto antes todo lo que dicen también ellos. No confíes en nadie, tú puedes sola contra ellos", concluyó este mensaje de Emmanuel para Ixdit, quien fue su prinipal apoyo en MasterChef 24/7 y a la que estaría esperando para reencontrase.