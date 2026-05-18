Cómo maquillar la papada y estilizar el rostro si eres una mujer de 30 a 40 años: el truco que define las facciones al instante
Con técnicas simples de maquillaje y productos adecuados,es posible disimular la papada y lograr un rostro más estilizado, fresco y definido sin necesidad de filtros.
Si eres de esas mujeres que han tenido problemas con los cambios físicos que has presentado con la edad, principalmente, con la pérdida de firmeza en el rostro y con la aparición de la papada, toma en cuenta que ahora no es necesario acudir a una cirugía plástica, pues gracias al maquillaje se puede disimular estos problemas que ves en ti.
A partir de los 30 años, muchas mujeres comienzan a notar cambios en la definición de la mandíbula y la aparición de la papada esta puede deberse a factores como la genética, la postura,e l aumento de peso o la pérdida natural de colágeno, pero el maquillaje se ha convertido en uno de los mejores aliados para suavizar visualmente esa zona y estilizar las facciones en minutos.
A continuación te dejamos algunos trucos de maquillaje que puedes aplicar para disimular la papada si eres una mujer de 30 a 40 años.
Aplica contour:
Para lograr un efecto más definido, los expertos recomiendan utilizar un tono mate dos niveles más oscuro que la piel y aplicarlo justo debajo de la mandíbula, difuminando hacia el cuello. Esta técnica crea una sombra natural que ayuda a disimular el volumen debajo del mentón y aporta una apariencia más firme al rostro.
Evita el brillo:
Evita aplicar productos brillosos en la papada, los iluminadores intensos o bases muy luminosas pueden llamar la atención sobre esa área, en cambio, los acabados mate o satinados ayudan a equilibrar el rostro y crear un efecto visual más elegante.
Uso del blush:
El blush también juega un papel clave. Aplicarlo ligeramente hacia arriba, desde las mejillas hasta las sienes, ayuda a levantar visualmente el rostro. Este pequeño cambio puede hacer que las facciones se vean más estilizadas y rejuvenecidas
Define las cejas y ojos:
Las cejas definidas y los ojos ligeramente elevados con sombras ascendentes también ayudan a dirigir la atención hacia la parte superior del rostro. Un delineado discreto tipo lifting y pestañas con efecto alargado complementan el look y aportan equilibrio visual
Prepara correctamente la piel:
Recuerda preparar la piel del rostro y cuello antes de aplicar el maquillaje ya que mejorará el acabado de la aplicación del maquillaje y evita que la piel luzca pesada.
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