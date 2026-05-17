¿Cómo puedes dormir mejor: con o sin ropa?

Cuando queremos dormir mejor, buscamos mil alternativas que nos ayuden a lograr ese descanso reparador. Sin embargo, se olvida que la ropa que usemos en la cama puede ser un factor importante al respecto, ya que esto nos ayudará a tener un buen sueño o a despertarnos a mitad de la mañana.

Esto fue lo que vimos en la Semifinal de Extalón México, ¿Quiénes serán los campeones de la novena temporada?

Ante esa situación, son muchas las personas que se han cuestionado si la mejor opción es descansar con o sin ropa. Es así que te detallaremos cuál es la alternativa más recomendable.

¿Qué es mejor, dormir con ropa o sin?

Descansar con o sin ropa tiene múltiples respuestas. La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos detalla que el tener una temperatura corporal óptima será indispensable para dormir mejor; por esa razón, cuando estamos muy acalorados o con frío, es más fácil que podamos despertar en la madrugada.

Al igual que usar prendas excesivamente ajustadas o con materiales sintéticos puede darnos la sensación de incomodidad, generando que tengamos interrupciones al dormir, situación que suele pasar cuando dormimos con ropa de la calle.

Considerando la información, se menciona que la mejor alternativa es dormir sin ropa, ya que esto nos permite tener una disminución de la temperatura corporal, facilitando el descanso en zonas calurosas.

Aun así, se recomienda que la comodidad debe basarse en los factores personales, ya que si eres sensible al frío o te otorga una sensación de protección, entonces lo mejor es el uso de ropa para dormir mejor. Por lo tanto, ambas opciones son válidas; todo dependerá de cada persona.

¿Cuántas horas al día hay que dormir?

La Biblioteca Nacional de Medicina recomienda que, para tener un buen descanso, hay que dormir un aproximado de 7 a 9 horas, con la finalidad de lograr un sueño reparador que nos proporcione la energía suficiente para el día siguiente.

Recuerda que, para dormir mejor, no importa si te acuestas con o sin ropa; se trata de que busques la mejor alternativa que te haga sentir cómoda. Igualmente, considera la ropa interior, ya que el hecho de que esté muy ajustada podría turbar tu descanso.