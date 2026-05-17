Así puedes crear un destapacaños casero con ingredientes de cocina

El destapacañerías se destaca por ser un químico especialmente diseñado para eliminar productos que estén tapando tu tubería, el cual es muy potente y debe ser manejado con cuidado. Si ya no quieres comprarlo, pero te es necesario en casa, es posible crear un destapacaños casero con ingredientes de cocina.

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Para que nunca falte en tu hogar, te vamos a explicar cómo hacer el tuyo; con unos sencillos pasos, se convertirá en tu mejor aliado. Así que descubre los pasos y materiales que vas a necesitar.

¿Cómo hacer un destapacañerías casero?

Crear tu destapacaños casero es más fácil de lo que parece, ya que puedes lograr un gran efecto usando ingredientes de cocina; solamente deberás hacer unos sencillos pasos:

En un cuenco mezclamos 1 vaso de sal y 1 vaso de sal de mesa. Vierte en la tubería afectada. Encima, añade 1 vaso de vinagre lentamente; se empezará a formar espuma. Esperamos de 15 a 30 minutos. Pasado el tiempo, encima colocamos agua hirviendo; igualmente, al verter el líquido, hazlo lentamente.

Es una alternativa fácil de hacer; además, para mejorar el efecto, puedes usar una bomba para aumentar la presión, logrando eliminar toda la suciedad que se haya acumulado, evitando el uso excesivo de químicos que pueden ser riesgosos.

¿Cómo evitar que tu cañería se tape?

Aunque el destapacaños casero es muy eficaz, se recomienda no usar constantemente esos productos (ni el hecho en casa ni el comercial), ya que pueden dañar las tuberías, en especial cuando ya son viejas. Por lo que debes evitar que se tapen, por lo que se recomienda hacer lo siguiente:

No deseches grasa o sólidos, en especial en la cocina, ya que favorecerá la generación de un tapón.

En la ducha constantemente retira los cabellos y en el WC no avientes artículos de higiene.

Son sencillos trucos que te ayudarán notablemente a prevenir problemas en tu casa. No esperes más, guarda la receta para crear tu destapador, para que puedas aplicarlo con los ingredientes de cocina.