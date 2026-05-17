5 peinados que puedes hacerte con coleta baja para soportar el calor en el trabajo

La coleta baja es la mejor opción para arreglar tu pelo, ya que no tienes que batallar tanto como con los peinados que suelen ser altos, ya que con facilidad pueden salirse mechones, haciendo que obtengamos un look descuidado.

Es así que te detallaremos 5 looks que puedes hacerte con esa cola de caballo, ideal para cambiar cada día mientras logras soportar el calor en el trabajo, alternativas que debes intentar.

¿Cómo peinarme en el calor para el trabajo?

En los últimos días las temperaturas han subido, por lo que nos ha tocado soportar el calor en el trabajo. Por eso los peinados recogidos son una gran alternativa, ya que permiten el flujo de aire. Así que te recomendamos las siguientes opciones que puedes disfrutar, usando como base la coleta baja:

Uso de listones o pañoletas: Solamente hazte una coleta y sujétala con un listón o pañoleta; te dará un look fresco y femenino, además de ser muy sencillo de hacer.

Trenzado distinto: Hazte una coleta en medio y a los laterales deja un mechón suelto. Entrelazamos y sujetamos por debajo de la coleta que hicimos al inicio.

Trenzas laterales: Primero toma dos mechones frontales laterales y crea una trenza. Después hazte una coleta y sujétala con las trenzas que te hiciste.

Sujeta con un mechón de pelo: Deja unos mechones laterales, hazte una coleta y sujétala con un mechón.

Dar un efecto de mayor volumen: Hazte dos coletas, después sujétalas con un scrunch; al hacerlo se generará un efecto de mayor volumen, ideal para quienes tienen melenas delgadas.

¿Una coleta baja es elegante?

Otra de las ventajas que tiene la coleta baja es que se considera uno de los peinados atemporales y elegantes para usar, siendo una gran alternativa para poder usar en el trabajo y soportar el calor, además de que en la actualidad ya cuenta con diversas variantes.

Aprovecha todos los peinados que te explicamos; te ayudarán a lucir sofisticada y fresca. No olvides estilizarlo con tu gel, mousse o aerosol, además de decorarlo con broches o pasadores para que no pases desapercibida.