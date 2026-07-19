Así puedes eliminar la rigidez lumbar con una rutina de movilidad de 5 minutos
Conoce la forma correcta de realizar una pequeña pero eficaz rutina de movilidad de 5 minutos para eliminar por completo la rigidez lumbar y sentirte mejor
La rigidez lumbar es uno de los problemas físicos más comunes de la vida moderna, detonado principalmente por el sendentarismo y las malas posturas al pasar largas horas sentados.
Eliminar esta molesta tensión en la espalda baja no requiere de entrenamientos extenuantes; una rutina de movilidad de 5 minutos ejecutada de forma consciente puede aliviar la presión de las vértebras lumbares, mejorar el flujo sanguíneo y devolverle la flexibilidad a tu columna de manera inmediata.
Para garantizar la salud de tu espalda, es fundamental activar las articulaciones de la cadera y la columna torácica, ya que su falta de movimiento suele transferir todo el esfuerzo y el dolor de la zona lumbar.
Así puedes eliminar la rigidez lumbar con una rutina de movilidad
Practicar estos ejercicios de estiramiento y control motor al despertar o al terminar tu jornada laboral te ayudará a mantener una postura óptima, reducir el riesgo de lesiones y recuperar la libertad de movimiento.
- El gato-camello: movilidad de columna completa
Colócate en cuatro puntos de apoyo, manos y rodillas. Al inhalar, arquea la espalda hacia abajo llevando la mirada al cielo; al exhalar, redondea la columna hacia arriba empujando el suelo con las manos y llevando el mentónal pecho. Realiza este movimiento de forma fluida durante 1 minuto.
- Postura del niño con caminata lateral
Siéntate sobre tus talones, lleva el torso hacia enfrente y extiende los brazos hacia adelante en el suelo. Desde esa posición, camina con tus manos hacia el lado derecho hasta sentir el estiramiento en el costado izquierdo, mantén 30 segundos y luego repite hacia el lado izquierdo. Dedica un minuto en total.
- Rotación espinal en decúbito supino
Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Abre los brazos en forma de "T" para mantener los hombros pegados al piso.
Deja caer suavemente ambas rodillas hacia el lado derecho mientras giras la cabeza hacia el lado izquierdo, mantén la postura unos segundos y cambia de lado. Hazlo de forma controlada durante un minuto.