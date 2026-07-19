Así puedes eliminar la rigidez lumbar con una rutina de movilidad de 5 minutos

La rigidez lumbar es uno de los problemas físicos más comunes de la vida moderna, detonado principalmente por el sendentarismo y las malas posturas al pasar largas horas sentados.

Eliminar esta molesta tensión en la espalda baja no requiere de entrenamientos extenuantes; una rutina de movilidad de 5 minutos ejecutada de forma consciente puede aliviar la presión de las vértebras lumbares, mejorar el flujo sanguíneo y devolverle la flexibilidad a tu columna de manera inmediata.

Para garantizar la salud de tu espalda, es fundamental activar las articulaciones de la cadera y la columna torácica, ya que su falta de movimiento suele transferir todo el esfuerzo y el dolor de la zona lumbar.

Así puedes eliminar la rigidez lumbar con una rutina de movilidad

Practicar estos ejercicios de estiramiento y control motor al despertar o al terminar tu jornada laboral te ayudará a mantener una postura óptima, reducir el riesgo de lesiones y recuperar la libertad de movimiento.

El gato-camello: movilidad de columna completa

Colócate en cuatro puntos de apoyo, manos y rodillas. Al inhalar, arquea la espalda hacia abajo llevando la mirada al cielo; al exhalar, redondea la columna hacia arriba empujando el suelo con las manos y llevando el mentónal pecho. Realiza este movimiento de forma fluida durante 1 minuto.

Los mejores ejercicios de movilidad para evitar la rigidez lumbar|Pexels: Yan Krukau

Postura del niño con caminata lateral

Siéntate sobre tus talones, lleva el torso hacia enfrente y extiende los brazos hacia adelante en el suelo. Desde esa posición, camina con tus manos hacia el lado derecho hasta sentir el estiramiento en el costado izquierdo, mantén 30 segundos y luego repite hacia el lado izquierdo. Dedica un minuto en total.

Rotación espinal en decúbito supino

Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Abre los brazos en forma de "T" para mantener los hombros pegados al piso.

Estos son los mejores ejercicios para eliminar la rigidez lumbar|Pexels: Anna Tarazevich

Deja caer suavemente ambas rodillas hacia el lado derecho mientras giras la cabeza hacia el lado izquierdo, mantén la postura unos segundos y cambia de lado. Hazlo de forma controlada durante un minuto.

