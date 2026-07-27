Si notas que el agua de la regadera sale con poca presión o de forma irregular, es probable que los agujeros estén obstruidos por acumulación de sarro. Este problema es común en zonas con agua dura y, si no se atiende, puede afectar el funcionamiento de la ducha.

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La buena noticia es que no necesitas reemplazar la regadera ni utilizar productos costosos para solucionar el problema. Con algunos ingredientes de uso cotidiano y un método sencillo, podrás eliminar el sarro, destapar los orificios y recuperar el flujo de agua uniforme en pocos minutos.

¿Cómo eliminar el sarro de los agujeros de la regadera?

La acumulación de sarro en los agujeros de la regadera es un problema común que puede reducir la presión del agua y hacer que el chorro salga de forma desigual. Esto ocurre porque los minerales presentes en el agua, especialmente el calcio y el magnesio, se adhieren a la superficie y obstruyen poco a poco los orificios, afectando el funcionamiento de la ducha.

Aunque el vinagre y el bicarbonato suelen ser los remedios caseros más populares, existe otra alternativa igual de eficaz para eliminar las incrustaciones más difíciles. Se trata del ácido cítrico, un compuesto que disuelve los depósitos minerales sin dañar la regadera y que puede encontrase fácilmente en tiendas o supermercados.

Para utilizarlos, solo debes disolver dos cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua caliente. Después, desmonta la regadera y déjala en remojo durante aproximadamente 30 minutos para que el producto actúe sobre el sarro acumulado.

Una vez trascurrido ese tiempo, frota los agujeros con un cepillo de dientes viejo para retirar los restos de minerales. Finalmente, enjuaga con abundante agua y vuelve a instalar la regadera. Con este sencillo método de limpieza podrás destapar orificios, mejorar la presión de agua y prolongar la vida útil de la ducha.