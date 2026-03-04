Dale una vida larga a las aspas de tu licuadora; así evitas que se oxiden

Los electrodomésticos son utensilios de total ayuda en casa, pues son elementos que permiten funcionar a la cocina. Entre ellos se encuentra la licuadora, la cual probablemente se esté utilizando todo el día o al menos la mitad hasta que los alimentos quedaron listos. Por ello, las aspas de esta en ocasiones no “descansan” de la manera óptima y aunque no se les preste atención… requieren de estos cuidados para evitar el óxido.

¿Cómo evitar que las aspas de la licuadora se oxiden?

El uso de la licuadora es tan común que muchas veces no se toman en cuenta algunos aspectos que dañan el material de las aspas. Por más que sean materiales destinados a soportar este tipo de situaciones, no son eternas y tienen su límite, por ello con situaciones tan sencillas como las siguientes… podrás descansar. Y así, lo único por lo que debes preocuparte es no romper el vidrio traicionero al momento de lavarlo.

El primer punto al que se debe prestar atención es el del secado. Aunque parece absurdo repetirlo, es clave lavar y secar perfectamente el material. Dejarlo solamente escurriendo no beneficia en lo absoluto, por ello se recomienda secar las aspas y la base perfectamente.

En segundo lugar, se debe evitar dejar alimentos ácidos (tomate, vinagre o limón) mucho tiempo, pues esto suele ser un factor para la oxidación. Lavando de inmediato no existirá ningún problema. Y como tercer aspecto para cuidar la durabilidad de las aspas se encuentra en el uso de fibras metálicas o estropajos abrasivos, los cuales dañan la capa protectora del material metálico. Con un jabón neutro y una fibra suave es suficiente para limpiarlo bien.

#tipdelacocinaconjacobina #Licuadora #Procesador #TipDeCocina #remedioscaseros ♬ sonido original - Maestra Jacobina @alacocinaconjacobina Mis hijos, hoy les traigo un TIP IMPERDIBLE DE COCINA 🔥🌀 Les muestro el lavado correcto de las aspas de licuadora y procesador para que NO se descompongan, duren más y mantengan su máximo rendimiento 💯 ❌ Evita óxido ❌ Evita que pierdan filo ❌ Evita malos olores ✅ Fácil ✅ Rápido ✅ Esencial en tu cocina Guárdalo 📌, compártelo 💛 y aplícalo hoy mismo 👩‍🍳✨ Cuidar tus utensilios = mejores resultados 💪🍽️ #alacocinaconjacobina

¿Qué se puede hacer con las aspas si ya se oxidaron?

Si el tema del óxido todavía es leve, uno de los remedios caseros más recomendados es mezclar bicarbonato de sodio con una gotas de agua hasta formar una pasta. Eso se coloca sobre los sitios afectados y se frota de manera suave. Posteriormente se enjuaga y se seca con detalle. Sin embargo, si la oxidación es evidentemente un espacio afectado… lo mejor es cambiar de aspas.