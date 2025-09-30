Aprende a preparar un delicioso pastel de elote en licuadora y con solo 6 ingredientes

El maíz es uno de los alimentos más cultivados y consumidos en México. Por lo tanto, de este ingrediente se desprenden muchas recetas dulces y saladas sabrosas. Una de ellas es el pastel de elote.

Toma nota de esta receta fácil y sencilla para hacer y disfrutar en los momentos de antojos caseros y económicos. La versatilidad y practicidad de esta receta reside en que este pastel se puede cocinar sin horno. ¡Manos a la obra!

Receta de pastel de elote en licuadora

La siguiente receta de pastel de elote es perfecta para disfrutar en familia. Se puede cocinar sin horno, ya que solo se necesita una olla y una rejilla para para apoyar el molde del pastel.

En el caso de no contar con este último elemento, se puede fabricar con un trozo grande de papel aluminio enrollado como si fuera un tubo. Luego hay que hacerle una forma de espiral y colocarlo en el fondo de la olla. Así se convertirá en la base de apoyo del molde

Ingredientes

3 huevos

1 taza de harina de trigo

1 1/2 tazas de granos de elote

1 lata de leche condensada

1/2 taza de mantequilla derretida

1 cucharadita bien colmada de polvo de hornear

¿Cómo hacer pastel de elote en licuadora sin horno en 5 pasos?

Colocar los ingredientes en la licuadora. Dejar de lado la harina y el polvo de hornear. Licuar todo hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Verter la mezcla en un recipiente cómodo para agregar más ingredientes. Añadir la harina y el polvo de hornear. Integrar a mano. Colocar la masa en un molde previamente engrasado y enharinado. Colocar el molde dentro de la olla con la rejilla. Agregar agua hasta alcanzar la mitad del molde y tapar para cocinar a fuego medio durante 60 minutos. Retirar de la olla, dejar enfriar para poder desmoldar y disfrutar con cajeta, mantequilla u otros ingredientes a elección.

Cabe mencionar que esta receta se puede realizar con cocción en el horno. En ese caso, solo bastará hornear el pastel de elote durante unos 45 minutos a 180°C con el horno precalentado.