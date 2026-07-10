Cómo evitar que el autobronceante te deje la piel naranja este verano

Evitar que el autobronceante deje la piel naranja este verano es posible si se prepara correctamente la piel, se elige un producto acorde al tono natural y se aplica de manera uniforme. Los dermatólogos coinciden en que la mayoría de los resultados poco naturales se deben a errores en la aplicación, al uso de una fórmula demasiado oscura o a la acumulación del producto en zonas secas como codos, rodillas y tobillos.

Los autobronceantes son una alternativa segura para conseguir un aspecto bronceado sin exponerse a la radiación ultravioleta. La Academia Americana de Dermatología (AAD) recuerda que estos productos no estimulan la producción de melanina ni protegen del sol. Pero contienen ingredientes que reaccionan con las células muertas de la capa más superficial de la piel para producir un color temporal.

¿Por qué el autobronceante puede dejar la piel naranja según expertos?

El ingrediente activo de la mayoría de los autobronceantes es la dihidroxiacetona (DHA): una molécula que reacciona con los aminoácidos presentes en la capa más externa de la piel mediante un proceso conocido como reacción de Maillard. Esto produce pigmentos marrones temporales que simulan un bronceado.

Según la American Academy of Dermatology y la Skin Cancer Foundation, el color final dependerá de factores como el tono de piel, la cantidad aplicada, la concentración de DHA y el estado de la superficie cutánea. Los expertos explican que el aspecto anaranjado suele aparecer cuando existen errores durante el proceso.



No exfoliar previamente: la acumulación de células muertas hace que el color quede irregular y más intenso en determinadas zonas.

la acumulación de células muertas hace que el color quede irregular y más intenso en determinadas zonas. Elegir un tono demasiado oscuro: utilizar un autobronceante muy intenso para pieles claras aumenta el riesgo de obtener un acabado artificial.

utilizar un autobronceante muy intenso para pieles claras aumenta el riesgo de obtener un acabado artificial. Aplicar demasiado producto: el exceso favorece la formación de manchas y diferencias de color.

el exceso favorece la formación de manchas y diferencias de color. No hidratar las zonas secas: codos, rodillas, tobillos y manos absorben más producto y pueden oscurecerse en exceso.

La dermatóloga Dra. Shari Lipner, profesora asociada de Dermatología en Weill Cornell Medicine, ha explicado que preparar adecuadamente la piel antes de aplicar un autobronceante ayuda a conseguir un resultado mucho más uniforme y natural.

¿Cómo aplicar correctamente el autobronceante para lograr un bronceado natural en la piel?

Los especialistas recomiendan seguir una rutina sencilla antes y después de aplicar el producto.



Exfolia la piel 24 horas antes: elimina las células muertas con un exfoliante suave para conseguir una superficie uniforme. Hidrata las zonas más secas: aplica una pequeña cantidad de crema hidratante en codos, rodillas, tobillos, manos y pies antes del autobronceante. Utiliza un guante aplicador: permite distribuir el producto de forma homogénea y evita que las palmas de las manos se manchen. Aplica capas finas: es preferible construir el color poco a poco que colocar una gran cantidad desde la primera aplicación. Respeta el tiempo de secado: espera el tiempo indicado por el fabricante antes de vestirte para evitar marcas o transferencia del producto. Lava las manos inmediatamente: si no utilizaste guante, elimina cualquier resto de autobronceante para evitar manchas. Hidrata diariamente: mantener la piel hidratada ayuda a que el color desaparezca de forma uniforme y prolonga el buen aspecto del bronceado.

La Skin Cancer Foundation insiste en que, aunque el autobronceante proporciona un tono bronceado, no sustituye el protector solar. Por ello, recomienda utilizar diariamente un fotoprotector de amplio espectro con un FPS adecuado cuando se vaya a permanecer al aire libre.

Asimismo, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) señala que los autobronceantes son una opción cosmética segura para quienes desean evitar la exposición excesiva al sol. Pero se deben utilizar siempre siguiendo las instrucciones del fabricante.