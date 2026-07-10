Envolver el perejil en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Envolver el perejil en papel aluminio es una técnica recomendada para conservar esta hierba fresca por más tiempo dentro del refrigerador. Este material ayuda a proteger las hojas de la pérdida excesiva de humedad y de la exposición al aire: dos factores que aceleran su deterioro.

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Si el perejil está limpio, bien seco y se almacena correctamente, puede mantenerse en mejores condiciones durante varios días e incluso semanas. Aunque existen otros métodos de conservación, especialistas en almacenamiento de alimentos coinciden en que controlar la humedad y la circulación de aire es fundamental para preservar el sabor, el aroma y la textura de las hierbas frescas.

El papel aluminio funciona como una barrera protectora, siempre que se utilice de forma adecuada y el perejil no permanezca húmedo al guardarlo. Esta es la manera de ejecutar el procedimiento.

¿Por qué envolver el perejil en papel aluminio ayuda a conservarlo?

El perejil es una de las hierbas aromáticas más delicadas. Sus hojas contienen una gran cantidad de agua y se marchitan rápidamente cuando pierden humedad o están expuestas a cambios bruscos de temperatura.

De acuerdo con especialistas de la Universidad de California (UC Agriculture and Natural Resources) y del Servicio de Extensión de la Universidad de Minnesota, la conservación de las hierbas frescas depende de mantener un equilibrio entre humedad y ventilación para retrasar su deshidratación y evitar el crecimiento de mohos. Entre las ventajas de utilizar papel aluminio destacan:



Protege de la deshidratación: reduce la pérdida de humedad sin sellar completamente el perejil.

reduce la pérdida de humedad sin sellar completamente el perejil. Disminuye la exposición al aire: esto ayuda a retrasar el marchitamiento de las hojas.

esto ayuda a retrasar el marchitamiento de las hojas. Conserva mejor el aroma: al reducir la oxidación, las hojas mantienen durante más tiempo sus aceites esenciales.

al reducir la oxidación, las hojas mantienen durante más tiempo sus aceites esenciales. Ayuda a prolongar la frescura: cuando se almacena correctamente en el refrigerador, el perejil suele mantenerse en mejores condiciones que si se deja suelto o en bolsas mal cerradas.

¿Cómo conservar correctamente el perejil con papel aluminio?

Los expertos recomiendan seguir algunos pasos sencillos para obtener mejores resultados.



Lava el perejil solo si es necesario: si decides hacerlo, retira toda la humedad antes de guardarlo. Las hojas mojadas favorecen la aparición de moho. Seca completamente las ramas: utiliza papel absorbente o una centrifugadora para ensaladas hasta eliminar el exceso de agua. Envuelve el perejil sin apretarlo demasiado: el papel aluminio debe proteger las hojas, pero sin comprimirlas para evitar que se dañen. Guárdalo en el cajón de las verduras: esta zona del refrigerador suele mantener un nivel de humedad adecuado para las hierbas frescas. Revisa el paquete cada pocos días: si observas hojas deterioradas, retíralas para evitar que afecten al resto.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recuerda que las hierbas frescas deben mantenerse refrigeradas para reducir el deterioro y conservar su calidad. Asimismo, aconseja manipularlas siempre con las manos limpias y almacenarlas en recipientes o envoltorios adecuados para minimizar la pérdida de frescura.

Por su parte, especialistas de America's Test Kitchen, organización reconocida por sus investigaciones culinarias, han señalado que envolver ciertas hierbas frescas, como el perejil, en papel aluminio puede ayudar a conservarlas durante más tiempo que otros métodos, ya que protege las hojas sin retener un exceso de humedad.

Con este sencillo truco de almacenamiento, el perejil puede mantenerse fresco durante más días, conservando mejor su color, aroma y sabor. Eso sí, el éxito del método depende de un paso fundamental: guardar la hierba completamente seca y mantenerla refrigerada para evitar la proliferación de microorganismos y prolongar su vida útil.