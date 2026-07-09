Cómo maquillar con bronzer para lucir natural y hermosa después de los 40: paso a paso

A partir de los 40, el bronzer deja de ser un producto para "broncear" el rostro y se convierte en un gran aliado para devolver calidez, frescura y un efecto rejuvenecedor. La clave está en aplicarlo con moderación, elegir la textura adecuada y difuminarlo siempre hacia arriba para conseguir un acabado natural, luminoso y favorecedor. Sigue estas recomendaciones para hacerlo de la manera correcta.

Si quieres que tu bronzer luzca elegante y sin marcar las líneas de expresión, sigue este paso a paso

La textura del producto, el tono que eliges y el orden en que lo integras con el resto del maquillaje influyen mucho más de lo que parece. De acuerdo con Vogue, sólo bastan unos cuantos ajustes es posible conseguir un acabado más armónico, favorecedor y elegante, sin que el rostro pierda frescura.

