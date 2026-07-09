Cómo maquillar con bronzer para lucir natural y hermosa después de los 40: paso a paso
Un pequeño cambio en la forma de aplicar este producto puede iluminar el rostro, suavizar las facciones y aportar un efecto rejuvenecedor sin que el maquillaje se vea pesado
A partir de los 40, el bronzer deja de ser un producto para "broncear" el rostro y se convierte en un gran aliado para devolver calidez, frescura y un efecto rejuvenecedor. La clave está en aplicarlo con moderación, elegir la textura adecuada y difuminarlo siempre hacia arriba para conseguir un acabado natural, luminoso y favorecedor. Sigue estas recomendaciones para hacerlo de la manera correcta.
Si quieres que tu bronzer luzca elegante y sin marcar las líneas de expresión, sigue este paso a paso
La textura del producto, el tono que eliges y el orden en que lo integras con el resto del maquillaje influyen mucho más de lo que parece. De acuerdo con Vogue, sólo bastan unos cuantos ajustes es posible conseguir un acabado más armónico, favorecedor y elegante, sin que el rostro pierda frescura.
- Prepara la piel para un acabado luminoso. Una piel bien hidratada hace que cualquier maquillaje se vea mucho más bonito. Antes de aplicar el bronzer, utiliza tu crema hidratante habitual y continúa con una base ligera, una BB Cream o un sérum con color. El objetivo es unificar el tono sin crear una capa pesada que reste frescura al rostro. Mientras más natural sea la base, mejor se integrará el bronceador.
- Escoge un bronzer que favorezca la piel madura. No todos los bronceadores ofrecen el mismo resultado. Después de los 40, las fórmulas en crema o líquidas suelen ser las más favorecedoras porque se funden mejor con la piel y aportan un aspecto más jugoso. También conviene evitar los tonos demasiado anaranjados o muy oscuros, ya que endurecen las facciones. Lo ideal es elegir un color apenas uno o dos tonos más cálido que tu piel, con un acabado ligeramente satinado que refleje la luz sin exceso de brillo.
- Aplica el bronzer con efecto lifting. Uno de los errores más comunes es colocar el producto justo debajo del pómulo para marcarlo demasiado. En pieles maduras esto puede hacer que el rostro luzca más cansado. En cambio, aplica el bronzer en la parte alta del pómulo, comenzando desde el exterior de la mejilla y difuminando suavemente hacia la sien. De acuerdo con un artículo de Glamour, los movimientos deben ser circulares y ascendentes para crear un efecto visual de elevación que aporte frescura al rostro.
Evita bajar el producto hacia la comisura de los labios, ya que esto puede acentuar la sensación de flacidez.
- Añade calidez en las zonas donde el sol toca naturalmente el rostro. Para conseguir un bronceado creíble, distribuye el producto únicamente en algunos puntos estratégicos. En la frente, aplica una pequeña cantidad cerca del nacimiento del cabello y difumina muy bien para que el color se funda con la piel. Después coloca un ligero toque sobre el puente de la nariz para imitar el efecto natural del sol. Finalmente, pasa lo que quede en la brocha por debajo de la mandíbula y extiéndelo hacia el cuello. Este pequeño detalle ayuda a unificar el maquillaje y evita el contraste entre el rostro y el resto de la piel.
- Sella el maquillaje sin perder luminosidad. En lugar de utilizar una gran cantidad de polvos, termina el maquillaje con una bruma fijadora o agua termal. Además de prolongar la duración del bronzer, este paso mantiene el acabado fresco y evita que el maquillaje se acumule en las líneas de expresión.
El resultado es una piel con aspecto saludable, luminosa y naturalmente bronceada.