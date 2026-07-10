Qué hacer con los cierres de la ropa rotos: 3 ideas para reutilizarlos y darle un toque bonito a tu hogar

Los cierres rotos de la ropa no tienen por qué desecharse. Aunque ya no sirvan para reparar una prenda, sus dientes metálicos o de plástico y sus cintas de tela pueden reutilizarse para crear accesorios decorativos para el hogar. Con un poco de creatividad, es posible transformarlos en piezas originales que aporten personalidad a distintos ambientes.

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Además de ser una forma económica de decorar, estas manualidades promueven el reciclaje creativo o upcycling: una tendencia que busca dar un nuevo uso a materiales cotidianos antes de convertirlos en residuos. Lo mejor es que no se necesitan grandes conocimientos de bricolaje para obtener resultados llamativos.

DI: las 3 manualidades para hacer con cierres de ropa rotos

Marco decorativo con diseño floral: enrolla varios cierres sobre sí mismos hasta formar flores o espirales. Luego pégalos sobre un marco de madera o cartón pintado. Puedes combinar cierres de distintos colores para crear composiciones modernas que decoren una sala, un dormitorio o un estudio. Posavasos originales: une varios cierres abiertos formando círculos o figuras geométricas y pégalos sobre una base de fieltro o corcho. Además de proteger la mesa, estos posavasos aportan un estilo industrial y muy creativo. Tiradores para cajones o canastas: aprovecha los tiradores metálicos de los cierres para fabricar nuevas asas en cajones organizadores, cajas de almacenamiento o canastas de tela. Es una forma sencilla de renovar muebles pequeños con un detalle diferente.

¿Cómo reutilizar los cierres de la ropa rotos para que las manualidades duren más tiempo?

Para conseguir un acabado resistente y seguro, es importante preparar correctamente cada pieza antes de comenzar el proyecto.



Limpia los cierres: elimina polvo, suciedad o restos de pegamento con un paño húmedo y deja secar completamente.

elimina polvo, suciedad o restos de pegamento con un paño húmedo y deja secar completamente. Utiliza un adhesivo adecuado: el silicón caliente o un pegamento multipropósito ofrecen una buena fijación sobre madera, cartón, tela y otros materiales.

el silicón caliente o un pegamento multipropósito ofrecen una buena fijación sobre madera, cartón, tela y otros materiales. Protege los bordes: si el cierre presenta puntas metálicas o zonas cortantes, líjalas ligeramente o cúbrelas con una pequeña cantidad de silicón para evitar accidentes.

si el cierre presenta puntas metálicas o zonas cortantes, líjalas ligeramente o cúbrelas con una pequeña cantidad de silicón para evitar accidentes. Combina diferentes colores y tamaños: mezclar cierres metálicos, negros, blancos o de colores permite crear diseños más llamativos y personalizados.

El reciclaje creativo demuestra que incluso los objetos más pequeños pueden tener una segunda oportunidad. En lugar de desechar los cierres de la ropa dañados, puedes convertirlos en piezas decorativas que aporten un toque artesanal al hogar.