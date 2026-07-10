Gorros de crochet tipo casquete: Paso a paso para hacer la prenda que está en tendencia durante 2026

Este 2026 hay diversas tendencias en prendas y accesorios, sin embargo uno que está siendo el protagonista de esta temporada es el famoso gorro crochet “o mesh hat”, el cual consiste en un gorro de red o de malla tejida a mano. Es muy utilizado dentro del estilo boho-chic y actualmente está siendo muy utilizado en Europa y América; es perfecto para utilizar con outfits veraniegos o incluso para estar en la playa. A continuación te decimos cómo hacerlo de manera fácil y sencilla.

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Gorro crochet “o mesh hat”: Paso a paso para realizarlo

Para hacer este gorro necesitarás hilo o estambre de tu preferencia, tijeras y un ganchillo. Deberás hacer un anillo con tus dedos y ajustarlo con ayuda del ganchillo, una vez listo deberás tejer cinco cadenas, 3 cadenas contarán como un punto y 2 serán de separación. En el mismo espacio deberás tejer un punto alto, después dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto, el cual será alargado, tejeras dos cadenas y después otro punto alto, reterirás el paso dos veces. Una vez listo, cerrarás el anillo y tendrás la primera vuelta. Tejerás cinco cadenas, un punto alto, dos cadenas y en el siguiente dos puntos altos, así repetirás los pasos hasta completar la vuelta. Conforme vayas avanzando te darás cuenta que el tejido comienza a cobrar la forma de un gorro. En total harás 6 vueltas, las cuales medirán 19 cm a aproximadamente, lo que es un tamaño promedio del gorro si es para una persona adulta. Una vez que tengas esto listo, el siguiente paso será cerrar la prenda de la parte inferior (la base) para que tenga la forma del gorro y listo.

Gorro crochet “o mesh hat”: ¿Cómo decorarlo y combinar?

Esta tendencia no solo se queda en un gorro tejido de forma tradicional sino que actualmente muchas personas le han hecho modificaciones como añadir detalles; ya sea en pedrería, conchas de mar o perlas. En este caso puedes añadir lo que más prefieras. Ahora bien, para combinarlo puedes jugar con tu creatividad e imaginación ya que es importante que recuerdes que no debes seguir reglas precisas sino experimentar ya que solo de esta manera enocntrarás y lograrás comunicar tu estilo.

Gorro crochet “o mesh hat” en tendencia 2026|Crédito: Pinterest

A pesar de que muchas personas que lo portan es con el pelo suelto, tú decides cómo llevarlo puesto. Por otro lado, puedes elegir cualquier color que vaya con tu estilo ya que tienes la libertad de elegir colores neutros, llamativos o pastel en esta prenda que esta siendo la sensación en todos lados.