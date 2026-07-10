Carnita asada en MasterChef 24/7: así disfrutaron los Chefs y “Maestros del fuego” de una gran comida

Algunos de los Chefs de MasterChef 24/7 y la "Maestra del fuego" Isabel Carvajal compartieron un divertido momento y de buena comida. Previo a la gala de eliminación del pasado domingo, los expertos culinarios hicieron una carnita asada en las instalaciones del reality y así disfrutaron.

Así fue la carnita asada de los Chefs y Maestros de MasterChef 24/7

En un video compartido en el Instagram oficial de MasterChef México, los seguidores del reality pudieron observar algunos aspectos destacados de la comida de los expertos. "Hoy es domingo, hoy tenemos galas, un día bien importante, bien divertido, pero decidimos llegar muy temprano. ¿Por qué? Porque pues viene la Chef Isabel, viene el chef Poncho y vamos a hacer una carnita asada", reveló en el clip el Chef Adrián Herrera.

"Me encanta estar aquí aprendiendo de estos maravillosos chefs. Pero no solamente de la cocina, sino de la vida, porque la vida realmente sucede en estos momentos", expresó la "Maestra del fuego" de MasterChef Mpexico 2026. La experta en comida tradicional mexicana también indicó que son espacios que la hacen feliz de estar aprendiendo de grandes estrellas que durante muchos años fueron sus ídolos.

"Ahora estoy con ellos aprendiendo y disfrutando. Eso es un sueño hecho realidad", precisó.

Con esta convivencia, los Chefs de la competencia culinaria demostraron la buena relación que tienen y como los ha unidos el reality.

Lo que comieron los Chefs en la carnita asada de MasterChef México 2026

De acuerdo con lo narrado por el Chef Herrera, el menú elegido fue un "poquito más mexicano, mezclado con japonés, con chino". Además de la carne asada, prepararon brochetas de camarón con un glaseado improvisado con miel de agave, salsa de soya, y otros ingredientes. El juez advirtió que se trata de una proteína muy delicada y no se deben sobrecocer. También decidieron preparar hongos con un estilo japones, con un tono dulce, con ajonjolí y a las brasas.

Los Chefs Poncho y Adrián también compartieron con la "Maestra del fuego" Isabel carvajal unas tostadas con un queso y salsa de chiltepín con ajo, jengibre, cebolla. "Le pusimos la carnita ahí arriba también para hacerlo más interesante", agregó el experto culinario de origen norteño.

Con respecto a la carne, el Chef indicó que se trató de un corte muy delgado que se estuvo marinando durante 2 días en el refrigerador con una salsa que llevaba azúcar, los cinco perfumes chinos (anís estrellado, clavo de olor, canela, semillas de hinojo y pimienta de Sichuan), salsa de soya y vinagre de jerez.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.