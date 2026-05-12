Así evitarás tener chinches en casa en esta temporada de calor

Uno de los problemas alrededor de los insectos que se propaga por esta época del año tiene relación con las chinches. Estos resultan sumamente molestas y cuando se aplastan, sueltan olores bastante desagradables, pues son chupa sangre. Por ello, aquí te van 3 recomendaciones caseras para erradicarlas de tu casa y tus muebles.

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¿Por qué las chinches son tan molestas?

Justamente unos de los conflictos marcados alrededor de estos animalitos es que dejan marcas muy particulares cuando llegan a morder a las personas. Por ello, es de suma importancia evitar que se impregnen en tus lugares de acción en casa. Allí el conflicto radica en que las chinches están más activas en la noche, por lo que detectarles es un verdadero reto.

Dado que los mencionados insectos son atraídos por el calor corporal del ser humano, cuando están en tu casa… son realmente frecuentes sus ataques. El problema es que sus piquetes causan reacciones alérgicas que en ocasiones son graves, aunque las más comunes no transmiten enfermedades.

Y como se ha comentado desde el inicio, el tema es que ya instaladas en un lugar de tu cama, sillones diversos espacios, es complicado encontrarles y sacarles. Pero es fácil de identificar que están en tu casa, pues sus piquetes inflaman las manchas y a veces el centro es más oscuro. Las propias manchas se presentan de forma irregular o en un racimo, mientras que las manchas también se presentan en cuello, cara, manos y brazos.

¿Cómo puedes combatir chinches de manera natural?

Según la Revista AD, estos 3 remedios caseros son realmente efectivos para combatir chinches y al mismo tiempo no dañas tus plantas en casa.