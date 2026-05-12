5 ideas para dividir un monoambiente con opciones prácticas y livianas
Dividir un monoambiente ya no implica construir paredes ni perder metros útiles. Guarda estas 5 ideas funcionales y decorativas que permiten organizar mejor el espacio sin que se vea más chico o recargado.
Para dividir un monoambiente de forma práctica y estética, los expertos en diseño de interiores recomiendan usar recursos como estanterías abiertas, cortinas livianas, paneles de madera, biombos o muebles multifunción. Estas opciones ayudan a crear sectores independientes sin bloquear la luz natural ni afectar la sensación de amplitud.
Premios Platino 2026: Paulina Gaitán triunfa, Stephanie Cayo roba cámaras y más
Los monoambientes se volvieron cada vez más comunes en grandes ciudades, especialmente entre jóvenes profesionales y personas que buscan espacios funcionales. Sin embargo, uno de los principales desafíos en diseño de interiores es lograr que el dormitorio, el living y el área de trabajo convivan de forma armónica.
Según el portal especializado en interiorismo Architectural Digest, las divisiones ligeras son clave para mantener la luminosidad y generar una distribución más cómoda dentro de espacios reducidos. Estas son maneras de aprovechar el espacio.
¿Cómo dividir un monoambiente y hacer que se vea más grande?
La clave está en utilizar elementos que separen sin bloquear completamente el espacio:
- Estanterías abiertas: separan ambientes sin perder luz ni amplitud. Las bibliotecas abiertas funcionan muy bien para dividir: dormitorio y living; oficina y comedor; y cocina y sala principal. Además, ofrecen espacio extra de guardado y decoración.
- Cortinas livianas: permiten separar sectores de forma flexible. Las telas claras o translúcidas ayudan a mantener la luminosidad, dar privacidad, crear sensación de movimiento y ocultar la cama o generar un rincón más íntimo.
- Biombos decorativos: son fáciles de mover y no requieren instalación. Existen modelos de madera, ratán, tela y metal. La ventaja de este tipo de elementos es que también es decorativo.
- Paneles de madera o listones verticales: delimitan espacios sin cerrar completamente el ambiente. Este tipo de división es tendencia porque aporta calidez, mantiene la circulación visual y da un estilo moderno y sofisticado.
- Muebles multifunción: ayudan a optimizar cada metro disponible. Algunos ejemplos son los sofás divisorios, los muebles bajos, los escritorios plegables y las islas móviles.
Consejos para que el monoambiente se vea aún más amplio
- Usa colores claros: reflejan mejor la luz y amplían visualmente el espacio.
- Prioriza muebles livianos: las estructuras simples generan sensación de orden y amplitud.
- Aprovecha la luz natural: mantener ventanas despejadas mejora la percepción espacial.
Los expertos de Apartment Therapy y Architectural Digest destacan que un monoambiente bien distribuido no depende del tamaño, sino de cómo se organizan visualmente las funciones dentro del espacio.