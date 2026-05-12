¿Las recuerdas? 4 frases populares que nos decían los maestros en los salones de las escuelas

El viernes 15 de mayo se celebrará el Día del Maestro, y antes de hacerte recordar las 4 frases más populares de los profesores que decían en los salones de las escuelas, también te diremos por qué se festeja. La historia de esta fecha se dio de acuerdo con la historia por un decreto expedido por Venustiano Carranza, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 3 de diciembre de 1917.

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Frases divertidas que decían los maestros en los salones de clases

¿De qué se ríe? Cuéntenos el chiste para nos también nos de risa a todos

Esta frase es una de las más divertidas que nos decían los maestros en los salones de clases, con estas palabras dejaban en claro que ya se había dado cuenta del relajo que se llevaba a cabo en la parte de atrás de las aulas, esto era el método para terminar con las risas.

Cuando le preguntabas si podías ir al baño

Luego de haber sido regañados por las risas, siempre había un alumno que tenía el descaro de pedir permiso para ir al baño, y es aquí donde el docente negaba rotundamente esta petición. Lógico, luego del relajo era muy descabellado hacer esto, al final por compasión sí dejaban salir al estudiante.

El próximo que hable pasará al pizarrón

Esta frase era de las más populares en el salón y de igual manera se daba cuando el salón entero tenía el atino de no poner atención en un tema de suma importancia, el cual vendría sí o sí en el examen.

Si no se callan les quito un punto en el examen

Otra de las frases más populares es esta, aquí es donde el maestro ya estaba enojado o se daba cuenta de que algunos alumnos podrían estar copiando, en este momento, los que sí pedían respuestas sentían el verdadero terror.

¿Cuándo se festejó por primera vez el Día del Maestro en México?

El objetivo de que se festejara el Día del Maestro era con la finalidad de sensibilizar la noble profesión que tienen los profesores y profesoras en el sistema educativo, así como en la sociedad; entonces, en dicha fecha se tenían que suspender las actividades escolares, y organizarse actividades en todas las escuelas para destacar la labor de los docentes.

Entonces, el primer Día del Maestro que se festejó se dio el 15 de mayo de 1918, sin embargo, esta fecha fue elegida porque coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro, la cual significaba la derrota del Segundo Imperio en México, así como con una celebración más, la fiesta de San Juan Bautista La Salle, quien fue un educador con ascendencia de Europa.