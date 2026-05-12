¿Fernanda Blaz ya olvidó a Werevertumorro? La influencer lanza contundente mensaje: “Cuando terminas una relación tóxica necesitas aire”

Tras darse a conocer hace algunos años sobre la ruptura amorosa entre los influencers Fernanda Blaz y Gabiriel Montiel, mejor conocido como "Werevertumorro" en las últimas hora ha vuelto a resurgir esta relación luego de que la modelo publicará en su cuenta de Tiktok un video sobre sanación emocional y personal en la que actualmente se encuntra luego de atravesar por una "ruptura amorosa", la cual señaló como tóxica, ante estas palabras internautas las han relacionado directamente con su expareja.

En el video que dura más de un minuto y medio Blaz indicó que "está soy yo luego de terminar con una relación de 7 temporadas", en él empieza a describir que actualmente se encuntra en el capítulo 8, donde hay una Fernanda "mucho más poderosa" pues ha atravesado por diferentes facetas que la han llevado a cumplir metar y a crecer como persona, sin embargo, destacó que en un inició todo empezó con miedo y eso es normal ante lo desconocido, de igual modo, hizo hincapié en lo que se vide dentro de una relación de pareja y destacó que "un hombre no es un plan de vida, el plan de vida soy yo".

Se me fue el miedo a muchas cosas, me subí a un helicóptero sin puertas, sin puertas. Cuando terminas una relación tóxica necesitas aire, mucho aire, expresó dentro de su video.

Ante todas las palabras que ha mencionado dentro de su publicación la influencer dejó en claro que ha cerrado ese capítulo de su vida y tras varios años de trabajar con el dolor hoy puede decir que se encuntra en su mejor versión y destacó que si en algún punto te llegan a romper es el inicio de una nueva tú.

@fernandablaz Siempre me preguntan por cómo superar una ruptura amorosa y esta es mi respuesta bb ❤️‍🩹✨ te amo gracias por estar 💋🧜🏻‍♀️ ♬ original sound - Fernanda Blaz

¿Cómo fue la relación entre Fernanda Blaz y Werevertumorro?

La relación entre Fernanda Blaz y Gabriel Montiel se convirtió durante años en una de las más populares dentro del mundo de los influencers luego de que revelaran en 2017 que mantenían un romance, Blaz y Montiel estuvieron juntos aproximadamente seis o siete años. Sin embargo, en noviembre de 2023 confirmaron públicamente que habían decidido terminar su noviazgo.

A través de redes sociales Gabriel Montiel reveló que concluyeron su relación debido a que “tenían formas distintas de pensar” y que todo había terminado en buenos términos, sin embargo, en 2024 se comenzó a especular que habrían terminado por una supuesta infidelidad de casi dos años por parte del influencer.

La polémica de su ruptura se volvió centro de conversación digital a inicios de este 2026 luego de que Fernanda revelara públicamente que vivió con desgaste emocional, control económico y emocional durante su noviazgo, hoy, a varios meses de estas declaraciones la generadora de contenido se ve de mejor ánimo y disfrutando de su nueva vida.