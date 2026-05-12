Ángela Aguilar comparte VIDEO sin una sola gota de maquillaje

Después de diversas polémicas en la vida de Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal, la cantante regresó a su canal de difusión de WhatsApp con una serie de fotos y entre ellas, un video casero, donde se le puede ver en su automóvil sin una gota de maquillaje y sin filtros, como muy pocas veces se deja ver. Cabe resaltar que también es una de las primeras veces que muestra su rostro en el canal de difusión, lo que había levantado sospechas de que se hubiese sometido a una posible cirugía estética.

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|Crédito: Canal de difusión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar abandonó su canal de difusión en plena polémica con Nodal

Desde los rumores y especulaciones de un supuesto divorcio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, la cantante de regional mexicano se fue de redes sociales y también de su canal de difusión donde siempre se había encontrado muy activa compartiendo fotos y mensajes de estilo de vida; sin embargo, su última actualización habría sido el 5 de abril.

Surgieron cientos de noticias en torno a una supuesta infidelidad y separación entre los cantantes, pero después de que ellos desmintieran su divorcio, ella regresó este sábado 9 de mayo a su canal de difusión, lo que desató sospechas entre sus seguidores de que posiblemente los rumores de sus problemas maritales, fue una simple estrategia para que los medios y redes sociales hablarán de ellos, pues ambos artistas estrenaron música nueva.

¿Cuáles han sido los últimos proyectos de Ángela y Nodal?

Ángela Aguilar ha tomado distancia de los escenarios, pero hace un par de semana estrenó una canción como homenaje a su abuelo Antonio Aguilar llamada "China de los ojos negros", la cual se mantuvo por unos días en el top de canciones más escuchadas en México.

Por su parte, Christian Nodal, estrenó hace un mes el tema "Un vals", el cual causó controversia por la protagonista del video oficial, ya que tiene un gran parecido con Cazzu, la expareja del cantante.