Cuídate de las enfermedades que pueden provocar estas lluvias sorpresivas

El sol azotó a una buena parte del país con el arribo de la primavera, sin embargo en algunos estados las lluvias invadieron las tardes-noches. Ante eso, la situación de las enfermedades realmente se disparan ante las resacas de las épocas de frío. Por ello este artículo busca compartirle a las personas el por qué brotan los contagios y cómo cuidarse.

¿Cuáles son las enfermedades que brotan ante las lluvias repentinas?

Claramente nadie esperaba que las lluvias aparecieran de manera tan clara, esto sin la información amplia de que llegarían en este inicio de primavera. Por ello, lo ideal es cuidarse ante los cambios de temperaturas y otros datos expuestos a continuación, sobre todo para grupos vulnerables como niños pequeños o adultos mayores.

¿Los mosquitos causan problemas ante las lluvias repentinas?

Aunque esta situación se da sobre todo en la temporada de lluvias, huracanes y complicaciones mayores y constantes, siempre es bueno recordar que los mosquitos pueden hacer pasar un mal rato a los demás. Por ello se recomienda no dejar agua estancada en botes, llantas o demás espacios. Utilizar mosquiteros, insecticidas o repelentes y en caso de contagio… tomar mucha agua y consumir paracetamol.

Esto en los casos como el dengue, zika o chikungunya.

¿La comida causa problemas ante las lluvias repentinas?

En esta segunda posibilidad de contagios, también es más común en tiempos de lluvias constantes. Sin embargo, no es raro que al momento de llover, se hagan encharcamientos (por lo tanto proliferan las bacterias) que afectan espacios como puestos de comida en la calle. Por ello, se anima a evitar estos espacios, siempre recordando que hervir el agua antes de tomarla es buena idea, una correcta desinfección y lavado de alimentos nunca está de más y mantener la comida refrigerada es sumamente importante.

@clinicachilemex ¡Dr. Wong desmiente mitos en Clínica Chilemex! 🌧🩺 ¿Crees que la lluvia te enferma? ¡Falso! ❌️La lluvia no es la culpable de tus resfriados, es el alto volumen de gente en espacios cerrados 🫢 ¡Like, comparte y etiqueta a quien lo necesite!👇🏻 #ClinicaChilemex #DrWong #MitosUrbanos #Salud #epocadelluvia ♬ sonido original - Clinica Chilemex PZO

¿Por qué la gente se enferma de las vías respiratorias con las lluvias repentinas?

Como se comentaba desde el principio, los cambios bruscos de temperatura y la humedad provocan enfermedades respiratorias. Allí proliferan casos de bronquitis, neumonía, gripes y resfriados. Por ello, se recomienda siempre llevar paraguas o impermeables, alimentarse sanamente y estar hidratados, no automedicarse, mantener medidas de higiene personal altas y vacunarse contra enfermedades como la influenza.