Cómo hacer galletas inspiradas en el Mundial de Fútbol desde casa: 3 ideas fáciles y divertidas

Preparar galletas inspiradas en el Mundial de Fútbol desde casa es más fácil de lo que parece. Con una masa básica, algunos cortadores, glaseado de colores y un poco de imaginación, es posible crear diseños originales para ver los partidos, sorprender a los niños o decorar una reunión futbolera.

Expertos en repostería creativa y escuelas culinarias como Wilton Cakes & More, King Arthur Baking Company y la International Cake Exploration Societé (ICES) coinciden en que las galletas decoradas son una de las mejores opciones para proyectos caseros. Esto se debe a que permiten personalizar formas, colores y detalles sin necesidad de técnicas avanzadas.

¿Qué galletas puedes hacer con temática del Mundial de Fútbol?

La clave está en elegir diseños fáciles de decorar y que sean reconocibles a simple vista. Para comenzar, puedes usar una masa de mantequilla clásica o masa de azúcar, ideal para mantener la forma durante el horneado.



Galletas de balón : el diseño más clásico y fácil de reconocer. Usa un cortador redondo y decora con glaseado blanco y negro para simular los paneles del balón. Para hacerlas más realistas, delinea primero con manga pastelera, deja secar unos minutos y rellena las secciones con glaseado.

: el diseño más clásico y fácil de reconocer. Usa un cortador redondo y decora con glaseado blanco y negro para simular los paneles del balón. Para hacerlas más realistas, delinea primero con manga pastelera, deja secar unos minutos y rellena las secciones con glaseado. Galletas con camisetas de selecciones : personalizar con tus equipos favoritos. Puedes utilizar cortadores con forma de camiseta o crear la silueta a mano. Ideas para decorarlas: números de jugadores, colores de las selecciones y nombres o iniciales. Son ideales para reuniones entre amigos o fiestas infantiles.

: personalizar con tus equipos favoritos. Puedes utilizar cortadores con forma de camiseta o crear la silueta a mano. Ideas para decorarlas: números de jugadores, colores de las selecciones y nombres o iniciales. Son ideales para reuniones entre amigos o fiestas infantiles. Galletas con trofeo o copa: representar el espíritu de la competencia. Utiliza glaseado dorado, detalles metálicos comestibles o azúcar brillante para dar un efecto especial. Este diseño suele convertirse en el protagonista de la mesa dulce.

¿Cómo lograr galletas decoradas como un profesional desde casa?

Los especialistas en repostería coinciden en que no se necesita equipo profesional para obtener buenos resultados, pero sí algunos cuidados básicos.



Enfriar la masa antes de hornear : esto evita que las galletas se deformen durante la cocción.

: esto evita que las galletas se deformen durante la cocción. Usar glaseado con consistencia correcta : uno demasiado líquido puede perder definición.

: uno demasiado líquido puede perder definición. Dejar secar por capas : logra acabados más limpios. Aplicar color por color ayuda a evitar mezclas accidentales.

: logra acabados más limpios. Aplicar color por color ayuda a evitar mezclas accidentales. Trabajar con diseños simples primero: comenzar con formas redondas o camisetas puede facilitar el proceso.

La repostería temática no solo estimula la creatividad, sino que también puede convertirse en una actividad ideal para compartir en familia. Y si hay fútbol de por medio, unas galletas inspiradas en el Mundial 2026 pueden convertirse en el acompañamiento perfecto para cada partido.