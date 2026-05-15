Cómo maquillar la frente amplia para que luzca más pequeña

La forma en la que realizamos nuestro maquillaje es primordial para adelgazar facciones o disimular algunas imperfecciones. La frente, por ejemplo, es una parte del rostro que definitivamente se puede maquillar para aparentar un tamaño más pequeño. Es por eso que en esta ocasión te damos los pasos a seguir para que lo logres de manera exitosa.

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Técnica del claroscuro para disimular tamaño de la frente

Está técnica es muy sencilla y necesitas muy pocos productos para llevarla a cabo: contorno o sombra café. Los pasos son sencillos, desde dónde comienza tu cabello deberás contar cinco centímetros aproximadamente y comenzarás a aplicar el producto (un tono base) de manera ascendente con una brocha grande, harás eso en toda la parte superior de tu frente. Una vez que hayas acabado tomarás un poco de sombra café y harás lo mismo, pero está vez lo estarás difuminando. Si tu frente es amplia deberás utilizar tonos un poco más oscuros y si tu frente es pequeña haz uso de tonos claros.

Ahora bien, un truco extra es que utilices un poco de corrector en la frente, esto hará que toda la atención se vaya al centro y se cree un punto de luz que forme una ilusión óptica en la que el tamaño de la frente se reduzca considerablemente.

Técnica para reducir en tamaño de la nariz

Además de la frente, otra opción ideal para definir las facciones del rostro es crear una ilusión óptica de una nariznariz más definida. Si bien, esto no es un paso forzoso, muchas mujeres aman el resultado. Para hacerlo solo deberás poner un poco de contorno debajo de los orificios de la nariz. Levantarás la punta de la nariz y donde veas un doblez dibujarás una línea con el contorno. Con una brocha fina definirás el tabique y difuminarás las líneas marcadas al igual que la del doblez. Al final solo agregarás un poco de rubor sobre la nariz y sellarás con un poco de iluminador en la punta de la nariz.