Los estilistas coinciden: esta es la mejor manera de fijar el cabello rizado sin dañarlo
El cabello rizado tiene necesidades muy distintas a otros tipos de pelo. Dado que es más propenso a la sequedad y al frizz, existe una manera adecuada de fijarlo sin dañarlo.
Según estilistas especializados, la mejor manera de fijar el cabello rizado sin dañarlo es utilizar productos de fijación ligeros con alto poder hidratante (como geles sin alcohol, mousses nutritivas o cremas definidoras) y aplicarlos sobre el cabello húmedo con técnicas que respeten el patrón natural del rizo. El objetivo no es endurecer el pelo, sino mantener la definición, el movimiento y la salud de la fibra capilar.
Especialistas como Vernon François, reconocido por su trabajo con cabellos rizados y afro; Lorraine Massey, creadora del método Curly Girl; y expertos de firmas profesionales como Curlsmith y Aveda, coinciden en que la fijación correcta de los rizos comienza mucho antes del producto final. Esto significa que empieza con hidratación, técnica y manipulación mínima.
¿Cómo fijar el cabello rizado sin dañarlo?
Los estilistas explican que una de las claves está en aplicar el producto mientras el cabello todavía conserva humedad. Esto ayuda a encapsular el agua dentro de la fibra y favorece una definición más duradera.
Los pasos que recomiendan los expertos
- Aplicar sobre cabello húmedo: aprovechar la hidratación natural. Trabajar el producto cuando el cabello aún está húmedo, no completamente seco, para evitar frizz y mejorar la elasticidad del rizo.
- Usar geles sin alcohol: fijar sin resecar. Los geles con fórmulas libres de alcoholes secantes ayudan a mantener la forma del rizo sin dejar sensación rígida.
- Distribuir con técnica de scrunch: respetar la forma natural. Consiste en apretar suavemente el cabello de puntas hacia arriba para estimular la formación del rizo.
- No tocar el cabello mientras seca: evitar el frizz. Manipular el pelo durante el secado puede romper la definición.
¿Qué productos funcionan mejor para definir y fijar los rizos?
No todos los cabellos rizados necesitan lo mismo. La textura, densidad y nivel de porosidad influyen en la elección del producto.
- Cremas definidoras: aportan hidratación y control. Ideales para rizos gruesos o secos que necesitan nutrición adicional.
- Mousses ligeras: dan volumen sin peso. Recomendadas para cabellos finos o con ondas suaves.
- Geles de fijación flexible: mantienen la forma durante más horas. Este tipo de fórmulas ayudan a controlar la humedad ambiental.
- Leave-in conditioners: preparar el cabello antes de fijar. Ayudan a sellar la hidratación y mejorar la definición.
La autora y estilista Lorraine Massey sostiene que el cabello rizado responde mejor cuando se trabaja con su estructura natural y no intentando modificarla constantemente con calor o fijadores agresivos. Por eso, fijar los rizos no se trata de endurecerlos, sino de definirlos, protegerlos y permitir que mantengan su movimiento natural durante más tiempo.