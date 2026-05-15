¿Luis Miguel padece de afecciones cardiacas? Esto es lo que se sabe sobre los problemas de salud que ha tenido

Este viernes comenzó a circular en diversos medios que Luis Miguel habría sido internado de emergencia debido a problemas de salud, hecho que aún no ha sido confirmado o negado por el equipo de trabajo del cantante de 56 años.

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Las primeras versiones que han tomado vuelo en redes es que el cantante estaría internado debido a problemas cardíacos, lo cuál ha dejado a sus seguidores un tanto desconcertados pues a lo largo de los años “El Sol de México” se ha ganado el cariño y la admiración de diversas generaciones.

¿Luis Miguel tiene problemas cardíacos?

Aunque de momento no se ha compartido de manera oficial que Luis Miguel tenga problemas cardiacos, todo apunta a que el presunto motivo por el cuál fue internado de emergencia en Nueva York ha sido por problemas en el corazón, aunque estas versiones no han sido más específicas.

De acuerdo con estas primeras versiones que señalan que “El Sol” padecería problemas cardíacos, por lo que ha estado en un hospital en Nueva York desde el día lunes y hoy en día se encontraría bajo observación.

Si bien, hasta el día de hoy no ha sido posible tener mayores detalles sobre el estado de salud del cantante que ha cautivado a todo el continente, se espera que en las próximas horas se comparta un poco de información respecto a su estado de salud actual.

¿Cuáles han sido los problemas de salud de Luis Miguel?

La vida privada de Luis Miguel suele ser todo un misterio, pues con tantos años en el ojo público, el cantante ha aprendido a limitar su interacción con los medios e incluso con las redes sociales, siendo una de las figuras más discretas y reservadas del mundo de la música.

Los problemas de salud que se le han conocido son su tinnitus crónica, misma que le generó afectaciones en su carrera al tener un zumbido constante en el oído.

Otros de los problemas médicos que preocuparon a sus seguidores fue cuando en su última gira sufrió de faringitis y neumonía bilateral, misma que lo obligó a reprogramar varias fechas.

