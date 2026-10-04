Cómo evitar que la ofrenda del Día de Muertos se te llene de moscas

El mes de octubre y noviembre suele ser muy importante para México, teniendo en cuenta que se acercan fechas en las que se celebra de una manera diferente y de la cual, nadie quiere perderse nada. Así como en este mes estaremos en la previa de Halloween, el Día de Muertos es una fecha muy esperada y es donde se recordará a todos los seres queridos que ya no están y una de las formas de hacerlo es mediante la organización de un altar, pero pueden aparecer moscas debido a la presencia de alimentos y así las podrás espantar.

Una joya de Día de Muertos... ¡Pan de muerto y hasta puede ir relleno!

Tal como lo mencionábamos, el Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes en la historia de nuestro país, ya que es una fecha en la que se conmemora a todas las personas que no están en el plano físico y se preparan diversas ofrendas que se piensan para el altar y para eso, se suelen colocar diversos objetos que no pueden faltar.

Por qué se coloca comida en la ofrenda del Día de Muertos

Más allá de las velas, las flores de cempasúchil, imágenes, sobre el altar del Día de Muertos se coloca comida y bebida, que eran las favoritas del difunto, como platillos tradicionales que la persona disfrutaba. Pero esto puede traer la presencia de las moscas y obligará a que la tiremos, por lo que hay algunos trucos para evitar a estos insectos.

Cómo evitar que la ofrenda del Día de Muertos se llene de moscas