Cómo evitar que la ofrenda del Día de Muertos se te llene de moscas
Los expertos recomendaron una serie de trucos para que los apliques en tu ofrenda de Día de Muertos, esto con la intención de alejar por completo las moscas.
El mes de octubre y noviembre suele ser muy importante para México, teniendo en cuenta que se acercan fechas en las que se celebra de una manera diferente y de la cual, nadie quiere perderse nada. Así como en este mes estaremos en la previa de Halloween, el Día de Muertos es una fecha muy esperada y es donde se recordará a todos los seres queridos que ya no están y una de las formas de hacerlo es mediante la organización de un altar, pero pueden aparecer moscas debido a la presencia de alimentos y así las podrás espantar.
Una joya de Día de Muertos... ¡Pan de muerto y hasta puede ir relleno!
Tal como lo mencionábamos, el Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes en la historia de nuestro país, ya que es una fecha en la que se conmemora a todas las personas que no están en el plano físico y se preparan diversas ofrendas que se piensan para el altar y para eso, se suelen colocar diversos objetos que no pueden faltar.
Por qué se coloca comida en la ofrenda del Día de Muertos
Más allá de las velas, las flores de cempasúchil, imágenes, sobre el altar del Día de Muertos se coloca comida y bebida, que eran las favoritas del difunto, como platillos tradicionales que la persona disfrutaba. Pero esto puede traer la presencia de las moscas y obligará a que la tiremos, por lo que hay algunos trucos para evitar a estos insectos.
Cómo evitar que la ofrenda del Día de Muertos se llene de moscas
- Colocar una rodaja de limón: debes colocar rodajas de limón frescas con clavos de olor cerca de los platillos y el aroma de esta combinación actuará como repelente natural
- Tapar los alimentos: los puedes cubrir con domos de malla, papel celofán perforado o papel film, permitiendo que el olor de la comida siga saliendo, pero evitando el contacto directo con el exterior
- Colocar ramas de albahaca o menta: podrás añadir unas ramas de albahaca y es que el olor de estas hierbas aromáticas son insoportables para estos insectos y las mantendrás alejadas del altar
@andiwashington_ Truco para espantar a las moscas en la mesa #moscas #moscasenlacasa #moscasmolestas #trucos ♬ Talk of the Town - The Love Rights