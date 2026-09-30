El altar de muertos es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos en México. Cada año, las familias preparan este espacio con flores, alimentos, fotografías y otros objetos para recordar y homenajear a sus seres queridos fallecidos.

En Al Extremo: Carlos Trejo habla de su lado más personal en La Granja VIP

Aunque existe una fecha central para esta celebración, el momento de colocar y retirar la ofrenda puede variar según las costumbres de cada región. Por ello, es importante conocer el calendario tradicional y el significado que tienen los distintos días de esta festividad.

¿Qué se busca conmemorar en el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una celebración mexicana dedicada a recordar y honrar a las personas que han fallecido. La tradición representa un momento de encuentro simbólico entre los vivos y sus seres queridos, a quienes se recibe mediante ofrendas, fotografías, alimentos y objetos significativos. La festividad combina elementos de distintas tradiciones indígenas con influencias católicas y se desarrolla principalmente durante el 1 y 2 de noviembre. Más que una fecha de tristeza, busca mantener presente la memoria familiar y transmitir costumbres de generación en generación.

¿Qué día se coloca y se retira el altar de Día de Muertos?

El altar de Día de Muertos suele colocarse durante los últimos días del mes de octubre, aunque la fecha exacta depende de las tradiciones de cada región. De acuerdo con el Gobierno de México, en algunas comunidades se monta el 29 o 30 de octubre y permanece hasta el 2 o 3 de noviembre.

El calendario tradicional establece diferentes fechas para recibir a las ánimas. El 31 de octubre se recuerda a los niños que no fueron bautizados, mientras que el 1 de noviembre se dedica a los menores fallecidos y el 2 de noviembre a los adultos. Finalmente, el 3 de noviembre suele ser el momento para retirar la ofrenda, cuando se considera que las almas han concluido su visita y regresado a su lugar de descanso. Sin embargo, estas fechas pueden variar según las costumbres de cada localidad.