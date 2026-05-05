Cómo evitar que a tu perro le dé un golpe de calor por las altas temperaturas

Evitar que un perro sufra un golpe de calor durante las altas temperaturas requiere actuar rápido y conocer los puntos del cuerpo donde se puede ayudar a bajar su temperatura. Uno de los métodos que recomiendan veterinarios consiste en refrescar la zona interna del muslo, específicamente donde pasa la arteria femoral.

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Este procedimiento se debe hacer porque allí circula gran parte de la sangre del organismo. Enfriar ese punto puede ayudar a regular la temperatura corporal de forma más eficiente.

Los perros no transpiran como los humanos, por lo que su capacidad para eliminar calor es más limitada. Esto los vuelve especialmente vulnerables durante olas de calor, paseos bajo el sol o espacios mal ventilados.

Instituciones como la American Veterinary Medical Association (AVMA), la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) y la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) advierten que el golpe de calor puede convertirse en una emergencia veterinaria si no se actúa a tiempo. Estos son los pasos a seguir.

¿Cómo enfriar a un perro si tiene demasiado calor?

Los especialistas recomiendan actuar de inmediato si notas jadeo excesivo, debilidad o comportamiento inusual. La AVMA recomienda enfriar gradualmente al animal, ya que los cambios bruscos de temperatura tampoco son aconsejables.



Enfriar la zona de la arteria femoral: aplicar un paño húmedo y fresco en la zona interna del muslo. Según veterinarios, en esta área pasa la arteria femoral, una de las más importantes del cuerpo. Al refrescar esta zona, se ayuda a disminuir la temperatura de la sangre que circula por el organismo. Ofrecer agua fresca, pero sin obligarlo: mantenerlo hidratado en pequeñas cantidades. Nunca debe darse agua helada de golpe, ya que puede generar malestar digestivo. Moverlo a una zona ventilada y con sombra: alejarlo inmediatamente del calor directo o superficies calientes. Humedecer patas, abdomen y pecho: estas áreas ayudan a disipar el calor de forma más efectiva.

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¿Qué señales indican que un perro podría estar sufriendo un golpe de calor?

Jadeo excesivo o respiración acelerada : el perro está intentando regular su temperatura.

: el perro está intentando regular su temperatura. Lengua muy roja o encías intensamente rosadas : aumento de la temperatura corporal.

: aumento de la temperatura corporal. Debilidad o dificultad para caminar : posible agotamiento térmico.

: posible agotamiento térmico. Babeo excesivo, vómitos o desorientación : el golpe de calor puede estar avanzando.

: el golpe de calor puede estar avanzando. Pérdida de equilibrio o colapso: requiere atención veterinaria urgente.

Reconocer los síntomas temprano puede salvarle la vida. La RSPCA advierte que razas braquicéfalas como bulldogs, pugs o boxers pueden ser más vulnerables al calor, al igual que cachorros, perros mayores o animales con sobrepeso.

Además del enfriamiento corporal, los veterinarios recomiendan prevenir con hábitos diarios:

