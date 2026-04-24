Conoce el truco más efectivo para eliminar el olor a orina de tus mascotas; no es vinagre

Uno de los grandes problemas al momento de mantener a tus perritos o gatos en casa, es los olores que su popó o su orina dejan en el hogar. Y aunque existen muchas opciones para aplicar en cuanto a la limpieza, esta se recomienda por su facilidad de preparación y porque no es agresiva contra los propios animalitos... tal como lo puede ser el cloro o incluso el vinagre en sus diferentes presentaciones.

Ventaneando | Programa completo 24 de abril de 2026

¿Por qué el olor de la orina de las mascotas es difícil de quitar?

A nivel general es completamente normal que el olor de los desechos de las mascotas sea un problema. Al final del día, es necesario limpiar sus heces y sus orinas, pues eso forma parte de sus cuidados, pero algunos sufren demasiado con quitarle dichos aromas a sus sillones, camas o algunos rincones donde los michis o lomitos hacen sus necesidades.

La explicación de dicha característica es el amoniaco que existe en la orina, la cual se combina con los otros elementos que viven en los residuos orgánicos. Así, cuando no se limpia de inmediato, estos suelen permanecer y si no se ocupa algo para eliminarlo de raíz… se vuelve más complicado dejar un buen aroma en los sitios donde se deposita la pipí.

¿Qué necesitas para eliminar el olor a orina de las mascotas en tu casa?

Ante eso, muchos proponen esta combinación que podría entrar en la categoría de remedio casero, la cual se indica no es hostil para tus propios animalitos en casa. Para ello, requerirás de una taza de agua oxigenada, una cucharada de bicarbonato de sodio y unas gotas de jabón líquido.

#tip #truco #orina #mascota #limpieza #hogar ♬ sonido original - Fresco.col @fresco.col Elimina el olor a orina de tus mascotas correctamente con unos simple pasos 👀🤩 ❌ Nunca limpies con cloro, puede ser tóxico para tu mascota y para ti ✅Limpia con toallas de cocina la orina y retira ✅ Prepara la mezcla con bicarbonato, agua oxigena y jabón líquido ✅pon la mezcla directamente y deja reposar por una hora ⏱️ ✅ luego retira la mezcla y limpia con tu trapero limpio y agua caliente Guarda y comparte con alguien que tenga mascotas 🐕😻 ¡Síguenos para ver más tips! 😎 #tips

Mientras que el modo de realización y uso son los siguientes.