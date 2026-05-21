Sigue estos TIPS y tu árbol de aguacate dará frutos sin problemas
Cuidar de un árbol de aguacate tiene algunos problemas, por ello se te anima a seguir estos consejos. Así podrás esperar lo mejor cuando le toque florecer.
Una actividad que cada vez tiene más practicantes es la del cuidado de flores y plantas en casa. Muchas veces se hace un buen trabajo pero los resultados no son los esperados. En dicho sentido, estos son los consejos que se dan para que tu árbol de aguacate florezca de manera abundante. Toma nota y espera lo mejor en la próxima temporada.
¿Qué debes tomar en cuenta cuando cuidas un árbol de aguacate?
Como primer aspecto se debe tomar en cuenta que un árbol de aguacate se puede convertir en el mejor regalo para la cocina del hogar. Y es que dicho alimento ha tomado una relevancia total en México y otros países. Pero cuando en la casa el fruto no abunda cuando llega la temporada, en ocasiones se siente desesperación.
La respuesta inmediata de la frustración es “tirar la toalla” en los cuidados, pero basta con replantearse las prioridades, recordando que es necesario un correcto riego, su debida poda, exposición a la luz solar y la propia polinización. En ese sentido, el siguiente es un compilado conformado por los expertos en el cuidado de este y otras plantas.
¿Cuál es la clave para que mi árbol de aguacate dé fruto abundante?
- Ten paciencia con los árboles jóvenes - Una situación que no se platica siempre es en referencia a muchos árboles de aguacate, pues en ocasiones tardan años en dar fruto de manera correcta. Llegan a concretar entre 3 y 7 años para generar excelentes cosechas.
- Claves en la polinización - Hay árboles que producen mejor con otros árboles de aguacate cerca. Esto favorece al fenómeno conocido como polinización cruzada, lo cual se traduce en más fruto. Y algunos también aconsejan la atracción de abejas u otros polinizadores, colocando flores cerca del árbol. No recurras a pesticidas agresivos.
- Mucho sol - El árbol de aguacate requiere mucho tiempo de luz directa. Se recomiendan entre 6 y 8 horas de exposición directa al sol.
- Evita el exceso de agua - Aunque el aguacatero sí requiere riego constante, no debes excederte en las cantidades. El suelo debe mantenerse húmedo… pero no encharcado. Mucha agua puede dañar las raíces.
- Usa abono o composta - La composta, humus de lombriz o los fertilizantes ricos en potasio y/o nitrógeno pueden ayudar en demasía en la etapa de floración y crecimiento.
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