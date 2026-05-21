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Cómo maquillar las cejas finitas, el truco para poblarlas que pocos conocen

Existe un truco de expertos para maquillar cejas finitas y otorgarles más volumen. Guarda este consejo de maquillistas profesionales.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Las cejas finitas pueden verse mucho más densas y definidas con una técnica de maquillaje sencilla que utilizan maquillistas profesionales: combinar un lápiz de microtrazos con un gel con fibras. Este método permite maquillar y rellenar espacios vacíos de manera natural y crear un efecto de mayor volumen.

Especialistas en maquillaje explican que el secreto está en imitar el crecimiento natural del vello mediante pequeños trazos estratégicos y luego fijarlos con productos que aporten textura. A diferencia de las cejas completamente dibujadas, esta técnica busca un acabado ligero, moderno y realista que rejuvenece la mirada y equilibra las facciones.

Expertos y referentes de belleza como Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills y la maquillista Charlotte Tilbury, coinciden en que las cejas naturales y ligeramente pobladas continúan siendo una de las tendencias más favorecedoras. Esta es la manera de lograr un acabado de salón.

Técnica de maquillaje: ¿Cómo maquillar las cejas finitas para que parezcan más pobladas?

Los maquillistas recomiendan trabajar por capas y utilizar productos específicos que imiten la textura real del vello.

  1. Peinar primero las cejas: identificar espacios vacíos. Antes de maquillar, conviene cepillar los vellos hacia arriba para visualizar mejor la forma natural.
  2. Usar un lápiz de microtrazos: dibujar vellos finos y realistas. Este tipo de lápiz permite crear líneas pequeñas similares al pelo natural sin endurecer la mirada.
  3. Rellenar solo las zonas necesarias: evitar un acabado artificial. Los expertos aconsejan no pintar toda la ceja de manera uniforme.
  4. Aplicar gel con fibras después del lápiz: sumar volumen visual. Las fibras se adhieren al vello natural y generan un efecto de mayor densidad.
  5. Difuminar ligeramente: lograr naturalidad. Un cepillo limpio ayuda a integrar mejor el producto y suavizar el resultado final.

¿Qué errores debes evitar al maquillar cejas finitas y delgadas?

Los especialistas aseguran que algunos hábitos pueden hacer que las cejas luzcan más rígidas o envejezcan la expresión.

  • Evitar líneas demasiado marcadas: conservar un efecto natural. Las cejas muy definidas pueden endurecer las facciones.
  • No usar tonos excesivamente oscuros: mantener armonía con el rostro. Lo ideal es elegir un color similar al del cabello o apenas más claro.
  • No rellenar en bloque: imitar el crecimiento real del vello. Los microtrazos siempre se ven más naturales que una ceja completamente pintada.
  • Fijar el maquillaje correctamente: prolongar la duración. El gel ayuda a mantener el vello en su lugar y evita que el maquillaje se corra.

La especialista Anastasia Soare sostiene que las cejas bien trabajadas pueden cambiar por completo la expresión del rostro y aportar un efecto rejuvenecedor inmediato. Por eso, cada vez más maquillistas apuestan por técnicas ligeras y productos que imiten la textura natural del vello en lugar de diseños rígidos o excesivamente definidos.

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