5 opciones para reemplazar la cortina de tu baño por soluciones más vintage

Las cortinas modernas pueden lucir limpias y estéticas, pero añadir un toque clásico al baño puede darle mucha más personalidad y estilo. Por eso, reemplazarlas por opciones vintage se ha convertido en una gran alternativa decorativa, especialmente porque las cortinas de plástico suelen arruinarse con facilidad. Estas ideas funcionan tanto en baños pequeños como amplios y pueden transformar por completo el espacio.

¿Cuáles son las cortinas vintage que se ven hermosas?

1. Puertas corredizas de vidrio con marco negro o dorado: Es una de las opciones más populares para lograr un estilo vintage industrial o art déco. Se trata de paneles de vidrio templado con divisiones metálicas que recuerdan a las antiguas ventanas de hierro. Puedes combinarlas con llaves doradas envejecidas o azulejos tipo metro blanco para reforzar la estética clásica.

Ideas de cortinas de baño vintage.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Cortinas de lino o algodón grueso estilo europeo antiguo: Perfectas para baños románticos o con estilo cottage vintage. En lugar de plástico, se utilizan telas gruesas con caída natural, colores neutros o estampados florales que aportan elegancia y calidez. Además de verse sofisticadas, generan una sensación más acogedora dentro del baño.

3. Biombo de madera plegableEs una idea original inspirada en casas antiguas y hoteles clásicos: Consiste en un panel plegable de madera que separa visualmente la regadera del resto del baño. La madera envejecida o pintada en tonos blancos desgastados ayuda a crear un ambiente mucho más vintage y elegante.

4. Media pared con vidrio superior: Muy utilizada en baños clásicos europeos. La parte inferior lleva una pared revestida con azulejos y en la parte superior se coloca un vidrio fijo, lo que permite mantener amplitud visual sin perder privacidad. Para potenciar el estilo vintage, puedes usar mosaicos hidráulicos o azulejos tipo subway.

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5. Tina con barra circular y cortina teatral: Ideal para quienes buscan un estilo victoriano o retro clásico. Una barra circular suspendida del techo rodea la tina o regadera con cortinas de tela pesada, creando una apariencia elegante y antigua. Las cortinas blancas gruesas o con detalles bordados son perfectas para este tipo de decoración.

¿Cuál cortina vintage se ve mejor en baños pequeños?