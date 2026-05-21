Kristin Meekhof, psicóloga coreana: “La mayoría de las experiencias de duelo son complejas, traumáticas y duran más de un año”

¿Cuánto tiempo debe durar un duelo? Hay muchas personas que se preguntan cuál es el periodo de días, meses o incluso años para superar una pérdida. De acuerdo con la psicóloga coreana Kristin Meekhof “La mayoría de las experiencias de duelo son complejas, traumáticas y duran más de un año”. En este sentido es completamente normal que una persona que atraviesa por una pérdida cercana continúe en algunas de las fases de este periodo antes de que se cumplan 12 meses de la muerte de un ser cercano.

¿Qué dice la psicóloga Kristin Meekhof sobre el duelo?

Cuando una persona experimenta la muerte de un ser cercano es normal que ocurran diversos hechos. De acuerdo con la psicóloga Kristin Meekhof durante el duelo es normal que pasen 7 cosas muy puntuales:

Los secretos a menudo se revelan u ocultan después de la muerte: Cuando un familiar o ser querido fallece es normal, dependiendo del tipo de información, que una persona afligida decida revelar u ocultar un secreto de su ser querido.

Cuando un familiar o ser querido fallece es normal, dependiendo del tipo de información, que una persona afligida decida revelar u ocultar un secreto de su ser querido. El duelo no es algo que deba superarse: De acuerdo con la psicóloga el duelo permanece y lo mejor es acudir con un profesional de la salud para manejar de la mejor manera el dolor.

De acuerdo con la psicóloga el duelo permanece y lo mejor es acudir con un profesional de la salud para manejar de la mejor manera el dolor. Los desencadenantes de cada persona son únicos: Es normal que la persona en duelo descencadene emociones más profundas a partir de recuerdos e incluso de objetos en particular relacionados a su ser querido como una prenda de vestir o un lugar.

Es normal que la persona en duelo descencadene emociones más profundas a partir de recuerdos e incluso de objetos en particular relacionados a su ser querido como una prenda de vestir o un lugar. No hay dos experiencias iguales con un ser querido: Distintas personas pueden experimentar emociones diferentes en su duelo por la misma persona fallecida.

Distintas personas pueden experimentar emociones diferentes en su duelo por la misma persona fallecida. El apoyo a menudo disminuye días después de que alguien muere: Es normal que al principio de una pérdida haya mucho acompañamiento por parte de algunas personas así como atención y contención, sin embargo, con el paso del tiempo eso va desapareciendo lo que ocasiona aislamiento físico y emocional por lo que es recomendable acudir con un profesional de la salud mental.

Es normal que al principio de una pérdida haya mucho acompañamiento por parte de algunas personas así como atención y contención, sin embargo, con el paso del tiempo eso va desapareciendo lo que ocasiona aislamiento físico y emocional por lo que es recomendable acudir con un profesional de la salud mental. El lamento de los afligidos por los deseos y sueños incumplidos: Parte de la experiencia del duelo es pensar en todas aquellas cosas que la persona que falleció no podrá llevar a cabo.

Parte de la experiencia del duelo es pensar en todas aquellas cosas que la persona que falleció no podrá llevar a cabo. La mayoría de las experiencias de duelo son complejas, traumáticas y duran más de un año: De acuerdo con la psicóloga el duelo puede alargarse hasta más de 12 meses ya que perder aun ser querido deja huellas traumáticas y contribuye a un sentimiento de soledad así como aislamiento.

¿Qué es el duelo?

De acuerdo con la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross “El duelo es el complejo y único proceso psicológico de adaptación emocional que experimentamos frente a cualquier pérdida o cambio significativo”. Este tiene 5 etapas las cuales son: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.