Esta es la frecuencia con la que debes limpiar tu lavadora, según los expertos

Hace un par de días, hablábamos sobre la importancia de limpiar tu lavadora, ya que al albergar humedad y restos de detergente, al poco tiempo pueden generar un mal olor en tus prendas por los microorganismos que se generan, siendo un paso indispensable para hacerlo.

Considerando todo lo anterior, te vamos a explicar a detalle con qué frecuencia debemos hacer su mantenimiento según los expertos, con la finalidad de prevenir problemas en el futuro.

¿Con qué frecuencia debes limpiar tu lavadora?

Recordemos que la frecuencia con la que vayas a limpiar tu lavadora va a beneficiar en el resultado al momento de lavar tus prendas, además de que mejorará el rendimiento de la vida útil del electrodoméstico, siendo importantes razones para aplicarlo.

Fabricantes de reconocidos electrodomésticos han explicado que para lavar tu lavadora debemos hacerlo mínimo cada 3 meses, o incluso mensualmente, pero todo va a depender del uso que se le dé al aparato constantemente; con esta frecuencia eliminamos toda la suciedad acumulada, según los expertos.

Incluso, los expertos recomiendan que, después de cada ciclo de lavado que se haga, se hagan limpiezas rápidas para eliminar el detergente o la suciedad, además de dejar la puerta abierta, con la finalidad de prevenir que el exceso de humedad se acumule.

¿Cómo hacer el lavado de la lavadora?

Para el lavado express hay que pasar un paño seco o toalla por la goma, dejar ventilar el tambor, al igual que el cajón de detergente, y finalmente pasar un paño húmedo por afuera para retirar cualquier salpicadura de detergente.

En el momento en que quieras limpiar tu lavadora a profundidad, el proceso es igualmente sencillo, por lo que deberás hacer los siguientes pasos: