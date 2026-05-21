¿Por qué el corrector te marca más las arrugas? Lo que debes evitar

El corrector marcado en las líneas de expresión, es un fenómeno conocido como creasing, que ocurre cuando el producto se desplaza y acumula en los pliegues naturales de la piel.

Esto sucede principalmente porque la zona de la ojera tiene una movilidad constante y, al ser una piel sin soporte graso, el maquillaje tiende a buscar los valles de las arrugas para asentarse.

Para evitar que el corrector te sume más años, es fundamental entender que el problema no suele ser el producto, sino la preparación y la cantidad aplicada.

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Por qué el corrector te marca las arrugas y qué debes evitar

De acuerdo con los expertos, algunos de los errores más comunes que debes evitar a toda costa son:

Aplicar producto en el borde inferior del ojo

Esta es una de las zonas del rostro con más pliegues. Es mejor aplicar el corrector 1 o 2 centímetros abajo y difuminar hacia arriba. Así, solo llegará a las líneas finas la cantidad mínima de residuo.

La forma correcta de aplicar corrector para que no se marquen las arrugas|Pexels: Ron Lach

No hidratar previamente con el producto adecuado

Una ojera seca absorberá el agua del corrector, dejando solo el pigmento seco que se cuartea con el tiempo. Intenta usar un contorno de ojos que sea hidratante, pero de absorción rápida y no grasoso.

Exceso de cantidad

Este es uno de los errores más comunes. Por lo que es importante que el corrector solo se use para neutralizar el color de las ojeras, entre más capas pongas más materia habrá para rellenar y marcar las arrugas.

Los trucos de expertos para que el corrector luzca impecable|Pexels: Ron Lach

Sellar con demasiado polvo

Es importante aplicar una capa gruesa de polvo compacto sobre el corrector para crear una textura pesada y acartonada. Opta por polvos traslúcidos finos y retira el exceso del pincel antes de tocar tu piel.

Los maquillistas profesionales también aconsejan el uso de fórmulas elásticas y correctores de larga duración, ya que este tipo de productos se mueven con la piel y no se secan como si fueran una máscara rígida.