¡Buscas trabajo! El Malilla abre vacante para su secretaria personal. ¿Cuáles son los requisitos?

En las últimas horas, El Malilla sorprendió a sus seguidores luego de que desde su perfil personal anunciara una supuesta vacante para encontrar a su nueva secretaria personal. La noticia ha causado un gran revuelo y expectativa entre quienes buscan los requisitos y beneficios que esta oportunidad podría traer consigo. Dentro de la conversación digital, el anuncio ya ha generado todo tipo de reacciones.

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A pesar de lo llamativo de la noticia, dentro del video solo se puede ver al reguetonero, recostado sobre su cama, advirtiendo que está en búsqueda de sumar personal a su círculo cercano de trabajo. No obstante, a pesar de la veracidad del video, se desconoce si la vacante ya está activa, así como los requisitos que quien sea empleado deberá cumplir para quedarse con el puesto.

¿Qué requisitos requerirá la nueva secretaria de El Malilla según la IA?

Debido a que dentro de la publicación no se pueden conocer más detalles de la vacante, así como de las aptitudes que debe cumplir la nueva trabajadora de El Malilla, El Malilla, se le preguntó a una inteligencia artificial cuáles podrían ser los requisitos indispensables con los que debería contar.

¿Qué requisitos tendría la nueva secretaria de El Malilla según la IA?

Tener nervios de acero para aguantar giras, eventos y cambios de último minuto.

Saber organizar agendas, llamadas y mensajes sin perder el control.

Conocer de redes sociales y tendencias virales para apoyar en contenido y promociones.

Disponibilidad total para viajar y trabajar bajo presión.

Mucha paciencia y actitud relajada para convivir con el mundo del reggaetón mexicano.

Ser discreta y mantener en secreto temas personales y profesionales.

Tener carisma y buena vibra para conectar con fans, prensa y equipo de trabajo.

Saber resolver problemas rápido y “rifársela” en cualquier situación.

Es importante señalar que no se ha podido corroborar hasta ahora que la vacante se encuentre activa o cuál es el medio de contacto para conocer más detalles. Lo que sí es un hecho es que la noticia ha generado todo tipo de reacciones dentro de la comunidad digital, debido a las necesidades y estilo de vida del cantante.