3 ideas para hacer birretes de graduación con materiales reciclados

¡La temporada de graduaciones llegó! Un ciclo escolar más está por terminar y aquí te compartimos 3 ideas fáciles y sencillas para crear tu propio birrete de graduación con materiales reciclados y artículos de uso cotidiano que puedes encontrar en tu hogar. Elige la opción que más te guste y personaliza tu birrete a tu estilo. Estas opciones son ideales para asistir a alguna ceremonia escolar o simplemente celebrar en casa, así que toma nota y pon manos a la obra.

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¿Cómo hacer birretes de graduación con materiales reciclados? 3 ideas fáciles y rápidas

Desde birretes creados con cajas de cartón hasta resultados hermosos con latas y botellas de plástico. A continuación te compartimos tres formas de hacer birretes en casa con materiales reciclados.

Cartón de cereal y rollos de papel higiénico

Esta es la forma más sencilla y práctica para crear tu birrete. Solo necesitas una caja de cartón, ya sea de cereal o galletas, para la base. Recorta un cuadro de unos 25cmx25cm aproximadamente. Con el rollo de papel, puedes crear un cilindro de unos 7cm de diámetro, para la cabeza. Pega ambas partes y agrega unas cuantas tiras para las borlas, pueden ser de estambre. ¡Y listo! Decora el birrete como más te guste, ya sea que lo tiñas con pintura o lo forres con fomi, cartulina u hojas de colores.

Botellas de plástico

También puedes crear el soporte del birrete con una botella de plástico, ya que estas suelen tener la circunferencia adecuada. Sin embargo, para la creación del rectángulo sí tendrás que apoyarte con alguna cartulina del color de tu preferencia o cartón, como en la idea anterior.

Latas, cartón y periódico

Al igual que la opción anterior, puedes sustituir la botella por alguna lata que tengas en casa. Fórrala con periódico y píntala del color de tu preferencia. Para el rectángulo te puedes apoyar en alguna cartulina o cartón. Recuerda que, para la decoración de tu birrete, también puedes usar retazos de cartulina o foami que tengas en casa. El estambre es ideal para las borlas. El chiste es reciclar y personalizarlo a tu estilo.