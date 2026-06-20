Manualidades de Super Mario Bros: Paso a paso para hacer mochilas de fieltro de los divertidos personajes

Estamos a muy poco tiempo de que inicie el próximo ciclo escolar por lo que en esta ocasión te presentamos la mejor manera de hacer que los niños se diviertan y al mismo tiempo hagan una mochila, la cual les será muy útil en la escuela.

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Super Mario Bros: ¿Cómo hacer mochilas de fieltro de manera fácil?

El fieltro es uno de los mejores materiales para hacer manualidades debido a que es fácil de manipular, es un aislante natural además de que es ecológico. En esta ocasión te presentamos los pasos para realizar mochilas inspiradas en uno de los personajes que se encuentran en tendencia, luego del estreno de su película; así es, hablamos de Super Mario Bros.

1. Materiales para realizar la mochila de fieltro

Es importante que cuentes con fieltro en color azul rey, rojo, verde y amarillo, cordones o la cinta de tu preferencia en tono azul fuerte, tijeras, hilo azul, aguja y un cierre del grosos que más prefieras.

2. Corte del fieltro

Es importante decir, antes que nada, que la idea que tendrás que diseñar en la mochila se basa en los trajes de los divertidos mecánicos Mario y Luigi. Ahora bien, una vez que sabes esto tendrás que elegir el tamaño de la altura y ancho en que te gustaría la mochila. Las dimensiones dependen de las necesidades que el pequeño tenga y cuántos objetos guarde o lleve al colegio. Tendrás que hacer recortes en forma de rectangulo; dos que serán la parte delantera y trasera, dos más angostos; los cuáles irán al costado, otro que será la base de la mochila y finalmente otro que sujete toda la mochila, este último tendrá que ser de color rojo y otro verde, ya que representarán a los dos diferentes personajes.

Por otro lado, deberás hacer las cintas que sujeten toda la mochila, es importante que estas sean de color azul, delgadas y tengan un circulo amarillo en la parte inferior.

3. Coser la mochila

Para llevar a cabo este paso es muy importante que la acción la realice un adulto ya que los niños podrían lastimarse o cortarse. Este es muy sencillo, solo deberás coser todos los rectángulos con el único fin de que se forme la mochila. En cada rectangulo (el de color rojo y verde) deberás colocar la letra “M” y en otro la “L”, elemento que representará a Mario y a Luigi. Finalmente en la parte superior colocarás una cinta, esto para que la mochila se pueda colgar en cualquier parte o perchero.